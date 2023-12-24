Вибухи в Одесі 24 грудня — місто атакують шахеди

В Одесі прогриміли нові вибухи — що відомо
24 грудня 2023 21:59
Нічний вибух. Ілюстративне фото: скриншот
В Одесі знову прогриміли вибухи. Повідомляється про роботу ППО.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.
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За попереднім повідомленням, вибух у місті було чутно на вулиці Таїрова та у центрі. Також інший вибух пролунав у порту.
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Нагадаємо, що перед цим по Одесі було завдано авіаудару з російського багатоцільового винищувача Су-30.
Згодом через декілька хвилин після відбою та ракетної атаки в Одеській області знову оголосили про повітряну тривогу через загрозу нальоту дронів-камікадзе.
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