Вибухи в Одесі 24 грудня — місто атакують шахеди

Нічний вибух. Ілюстративне фото: скриншот

В Одесі знову прогриміли вибухи. Повідомляється про роботу ППО.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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За попереднім повідомленням, вибух у місті було чутно на вулиці Таїрова та у центрі. Також інший вибух пролунав у порту.

Джерело: соцмережі

Джерело: соцмережі

Атака на Одесу — останні новини

Нагадаємо, що перед цим по Одесі було завдано авіаудару з російського багатоцільового винищувача Су-30.

Згодом через декілька хвилин після відбою та ракетної атаки в Одеській області знову оголосили про повітряну тривогу через загрозу нальоту дронів-камікадзе.