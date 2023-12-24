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В Одесі прогриміли нові вибухи — що відомо

24 грудня 2023 21:59
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибухи в Одесі 24 грудня — місто атакують шахеди
Нічний вибух. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Одесі знову прогриміли вибухи. Повідомляється про роботу ППО.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE.

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За попереднім повідомленням, вибух у місті було чутно на вулиці Таїрова та у центрі. Також інший вибух пролунав у порту.

В Одесі прогриміли нові вибухи — що відомо
Джерело: соцмережі
В Одесі прогриміли нові вибухи — що відомо
Джерело: соцмережі

Атака на Одесу — останні новини

Нагадаємо, що перед цим по Одесі було завдано авіаудару з російського багатоцільового винищувача Су-30. 

Згодом через декілька хвилин після відбою та ракетної атаки в Одеській області знову оголосили про повітряну тривогу через загрозу нальоту дронів-камікадзе. 

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