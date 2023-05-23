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В Одессе прошел чемпионат Украины по прыжкам на батуте

23 мая 2023 12:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одессе прошел чемпионат Украины по прыжкам на батуте
Девушка прыгает на батуте. Фото: Одесская ОГА
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В период с 16 по 19 мая в Одессе состоялся чемпионат Украины по прыжкам на батуте среди спортсменов и спортсменок. Эти соревнования включали как индивидуальные прыжки, так и командные.

Об этом сообщает Одесская областная государственная администрация.

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Участие в соревнованиях приняли 61 спортсмен из Одесской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Киевской областей и г. Киева.

Особо стоит отметить высокие достижения представительниц Одесской области, которые заслуженно поднялись на пьедестал почета. В номинации индивидуальных прыжков среди женщин Аларова София добыла в борьбе золотую медаль, а Кулешова Екатерина и Пятакова Вероника заняли, соответственно, серебро и бронзу.

Чемпионат Украины по прыжкам на батуте. Фото: Одесская ОГА
Чемпионат Украины по прыжкам на батуте. Фото: Одесская ОГА

Кроме того, команда Одесской области, представленная спортсменками Кулешовой Екатериной, Пятаковой Вероникой, Занфировой Кариной и Аларовой Софией, завоевала первое место.

Напомним, одесская спортсменка Рената Подолян, получившая право выступить на чемпионате мира по тхэквондо в Баку, будет вынуждена пропустить соревнование. В настоящее время девушка находится в составе сборной Украины в Италии, где готовится к своим международным выступлениям. Однако запрет украинским национальным командам соревноваться с представителями России и Беларуси препятствует ей принять участие в чемпионате мира.

Также в Каунасе, Литовской Республике, с 13 по 14 мая состоялись соревнования на Кубок Европы по дзюдо среди юниоров. В них приняли участие 178 спортсменов из 16 стран Европы, включая представителя из Одессы.

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