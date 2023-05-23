В Одесі пройшов чемпіонат України зі стрибків на батуті

Дівчина стрибає на батуті. Фото: Одеська ОДА

У період з 16 по 19 травня в Одесі відбувся чемпіонат України зі стрибків на батуті серед спортсменів і спортсменок. Ці змагання поєднали як індивідуальні стрибки, так і командні.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація.

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Участь у змаганнях взяли 61 спортсмен з Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Київської областей та м. Києва.

Особливо варто відзначити високі досягнення представниць Одеської області, які заслужено піднялись на п'єдестал пошани. У номінації індивідуальних стрибків серед жінок Аларова Софія виборола золоту медаль, а Кулешова Катерина та П'ятакова Вероніка посіли, відповідно, срібло та бронзу.

Чемпіонат України зі стрибків на батуті. Фото: Одеська ОДА

Крім того, команда Одеської області, представлена спортсменками Кулешовою Катериною, П'ятаковою Веронікою, Занфіровою Каріною та Аларовою Софією, виборола перше місце.

Нагадаємо, одеська спортсменка Рената Подолян, яка здобула право виступити на чемпіонаті світу з тхеквондо у Баку, буде змушена пропустити змагання. Зараз дівчина перебуває у складі збірної України в Італії, де готується до своїх міжнародних виступів. Однак, заборона українським національним командам змагатися з представниками Росії та Білорусі перешкоджає їй взяти участь у чемпіонаті світу.

Також у Каунасі, Литовській Республіці, з 13 по 14 травня відбулися змагання на Кубок Європи з дзюдо серед юніорів. В них взяли участь 178 спортсменів із 16 країн Європи, включаючи й представника з Одеси.