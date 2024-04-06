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В Одессе прогремели мощные взрывы

6 апреля 2024 13:17
обновлено: 13:18
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе прогремели мощные взрывы
Работа ПВО. Фото: иллюстративное. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 6 апреля, раздались мощные взрывы. В городе объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности. Власти призывают горожан находиться в укрытиях.

Об этом пишут местные мониторинговые каналы.

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В Одессе прогремели мощные взрывы - фото 1
Уведомление об опасности. Фото: скриншот

Глава Одесской ОВА Олег Кипер призывает жителей Одессы и Одесского района находиться в безопасных местах.

В Одессе прогремели мощные взрывы - фото 2
Призыв находиться в укрытиях. Фото: скриншот

Некоторые мониторинговые каналы пишут, что фиксировалась цель в направлении города Черноморск. Однако она исчезла или была поражена силами ПВО. Пока официальных комментариев от военных нет.

В Одессе прогремели мощные взрывы - фото 3
Сообщения о ракете

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, этой ночью, российские оккупанты нанесли массированную атаку на территорию Украины с помощью ударных дронов и крылатых ракет. Одна из них была уничтожена морскими пограничниками над Одесской областью.

Одесса
взрыв
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
ракета

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