Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі пролунали потужні вибухи arrow

В Одесі пролунали потужні вибухи

6 квітня 2024 13:17
оновлено: 13:18
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі пролунали потужні вибухи
Робота ППО. Фото: ілюстративне. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі сьогодні, 6 квітня, пролунали потужні вибухи. В місті оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Влада закликає містян перебувати в укриттях. 

Про це пишуть місцеві моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 13:17: Знову пролунав вибух. 

В Одесі пролунали потужні вибухи - фото 1
Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району бути у безпечних місцях.

В Одесі пролунали потужні вибухи - фото 2
Заклик перебувати в укриттях. Фото: скриншот

Деякі моніторингові канали пишуть, що фіксувалась ціль у напрямку міста Чорноморськ. Проте вона зникла чи була уражена силами ППО. Наразі офіційних коментарів від військових немає.

В Одесі пролунали потужні вибухи - фото 3
Повідомлення про ракету. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, цієї ночі, російські окупанти завдали масованої атаки на територію України за допомогою ударних дронів та крилатих ракет. Одну з них знищили морські прикордонники над Одеською областю. 

Одеса
вибух
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
ракета

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК