В Одесі пролунали потужні вибухи

Робота ППО. Фото: ілюстративне. Фото: скриншот

В Одесі сьогодні, 6 квітня, пролунали потужні вибухи. В місті оголошена повітряна тривога через ракетну небезпеку. Влада закликає містян перебувати в укриттях.

Про це пишуть місцеві моніторингові канали.

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Оновлено 13:17: Знову пролунав вибух.

Повідомлення про небезпеку. Фото: скриншот

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер закликає жителів Одеси та Одеського району бути у безпечних місцях.

Заклик перебувати в укриттях. Фото: скриншот

Деякі моніторингові канали пишуть, що фіксувалась ціль у напрямку міста Чорноморськ. Проте вона зникла чи була уражена силами ППО. Наразі офіційних коментарів від військових немає.

Повідомлення про ракету.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, цієї ночі, російські окупанти завдали масованої атаки на територію України за допомогою ударних дронів та крилатих ракет. Одну з них знищили морські прикордонники над Одеською областю.