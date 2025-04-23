В Одесі пролунав вибух

Термінова новина

Щойно, о 13:22 в Одесі пролунав гучний вибух. За кілька хвилин до цього тривога була оголошена по всій Одеській області

Про це повідомляє міський голова Геннадій Труханов.

Реклама

Читайте также:

Повітряна тривога

Повітряну тривогу оголосили о 13:19, а вже через три хвилини мешканці Одеси почули потужний вибух. Одразу після цього, о 13:28 сирени в місті пролунали на відбій.

"Одеська область — повітряна тривога!", — повідомив у соцмережі міський голова Геннадій Труханов.

Попередження про тривогу. Фото: скриншот

Укриття в Одесі

Проспект Небесної Сотні, 5а (сховище) КРА відчинено 2 Адміральський проспект, 29 (протирадіаційне укриття) КП ЖКС Вузівський відчинено 3 Адміральський проспект, 25 (протирадіаційне укриття) КП ЖКС Вузівський відчинено 4 Адміральський проспект, 11 (протирадіаційне укриття) КП ЖКС Вузівський відчинено 5 вул. Космонавта Комарова, 6 (протирадіаційне укриття) КП ЖКС Вузівський відчинено 6 вул. Бригадна, 56 (протирадіаційне укриття) (в управлінні ОСББ "Бригадна 56") відчинено 7 Фонтанська дорога, 20/4 (протирадіаційне укриття) КП ЖКС Вузівський відчинено 8 вул. Суднобудівна, 11 (протирадіаційне укриття) КП ЖКС Вузівський відчинено 9 вул. М. Арнаутська, 88 КП ЖКС Фонтанський відчинено 10 вул. Спирідонівська, 18/24 ОСББ відчинено 11 вул. Семінарська, 1/5 ОСББ відчинено 12 Фонтанська дорога, 9Б ОСББ відчинено 13 Старосінна площа, 15 а КП ЖКС Фонтанський відчинено 14 вул. Тираспольська, 23 КП ЖКС Фонтанський відчинено 15 вул. Тираспольська,19 КП ЖКС Фонтанський відчинено 16 вул. Уютна,1 КП ЖКС Фонтанський відчинено 17 вул. Сегедська, 16 КП ЖКС Фонтанський відчинено 18 Фонтанська дорога, 43 КП ЖКС Фонтанський відчинено 19 пр-т Шевченка, 15/2 КП ЖКС Фонтанський відчинено 20 пр-т Шевченка, 15/4 (56956) КП ЖКС Фонтанський відчинено 21 вул. М. Арнаутська, 2 КП ЖКС Фонтанський відчинено 22 Французький б-р, 20а ОСББ відчинено 23 пр-т Гагаріна, 13а КП ЖКС Фонтанський відчинено 24 пр-т Шевченка, 11 КП ЖКС Фонтанський відчинено 25 пр-т Шевченка, 6/1 ОСББ відчинено 26 пр-т Шевченка, 6/3 ОСББ відчинено 27 пр-т Шевченка, 6/6 ОСББ відчинено 28 вул. Спирідонівська, 12 КП ЖКС Фонтанський відчинено 29 вул. Дегтярна, 12 КП ЖКС Фонтанський відчинено 30 вул. Спирідонівська, 18/24 ОСББ відчинено 31 вул. Старопортофранківська, 103а КП ЖКС Фонтанський відчинено 32 вул. Базарна, 85 КП ЖКС Фонтанський відчинено 33 вул. Л. Толстого,32 КП ЖКС Фонтанський Відчинено 34 вул. Б. Хмельницького, 29 КП ЖКС Хмельницький відчинено 35 вул. Б.Хмельницького, 13 КП ЖКС Хмельницький відчинено 36 вул. Прохоровська, 1/3 ОСББ відчинено 37 вул. Мельницька, 8 КП ЖКС Хмельницький відчинено 38 вул. Середня, 9 ОСББ відчинено 39 вул. Мечникова, 108 КП ЖКС Хмельницький відчинено 40 вул. Дальницька, 33 КП ЖКС Хмельницький відчинено 41 вул. Брестська,6 КП ЖКС Хмельницький відчинено 42 вул. Б. Хмельницького, 15/17 к.1 КП ЖКС Хмельницький відчинено 43 вул. Хмельницького, 15/17 к. 2 КП ЖКС Хмельницький відчинено 44 вул. Бугаївска, 46-а КП ЖКС Хмельницький відчинено 45 вул. Заньковецької, 11 КП ЖКС Черьомушки відчинено 46 Адміральський пр., 16а КК Сервіс плюс відчинено 47 вул. Івана та Юрія Лип,1 КК Сервіс плюс відчинено 48 Адміральський пр., 24 КК Сервіс плюс відчинено 49 Адміральський пр., 42 КК Сервіс плюс відчинено 50 вул. Суднобудівна, 13 КК Сервіс плюс відчинено 51 вул. Суднобудівна, 21

Нагадаємо,