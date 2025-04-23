В Одесі пролунав вибух — деталі
Щойно, о 13:22 в Одесі пролунав гучний вибух. За кілька хвилин до цього тривога була оголошена по всій Одеській області
Про це повідомляє міський голова Геннадій Труханов.
Повітряна тривога
Повітряну тривогу оголосили о 13:19, а вже через три хвилини мешканці Одеси почули потужний вибух. Одразу після цього, о 13:28 сирени в місті пролунали на відбій.
"Одеська область — повітряна тривога!", — повідомив у соцмережі міський голова Геннадій Труханов.
Укриття в Одесі
|Проспект Небесної Сотні, 5а (сховище)
|
КРА
|
відчинено
|
2
|
Адміральський проспект, 29 (протирадіаційне укриття)
|
КП ЖКС Вузівський
|
відчинено
|
3
|
Адміральський проспект, 25 (протирадіаційне укриття)
|
КП ЖКС Вузівський
|
відчинено
|
4
|
Адміральський проспект, 11 (протирадіаційне укриття)
|
КП ЖКС Вузівський
|
відчинено
|
5
|
вул. Космонавта Комарова, 6 (протирадіаційне укриття)
|
КП ЖКС Вузівський
|
відчинено
|
6
|вул. Бригадна, 56 (протирадіаційне укриття)
|
(в управлінні ОСББ "Бригадна 56")
|
відчинено
|
7
|Фонтанська дорога, 20/4 (протирадіаційне укриття)
|
КП ЖКС Вузівський
|
відчинено
|
8
|
вул. Суднобудівна, 11 (протирадіаційне укриття)
|
КП ЖКС Вузівський
|
відчинено
|
9
|вул. М. Арнаутська, 88
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
10
|вул. Спирідонівська, 18/24
|
ОСББ
|
відчинено
|
11
|вул. Семінарська, 1/5
|
ОСББ
|
відчинено
|
12
|Фонтанська дорога, 9Б
|
ОСББ
|
відчинено
|
13
|Старосінна площа, 15 а
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
14
|вул. Тираспольська, 23
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
15
|вул. Тираспольська,19
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
16
|вул. Уютна,1
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
17
|вул. Сегедська, 16
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
18
|Фонтанська дорога, 43
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
19
|пр-т Шевченка, 15/2
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
20
|пр-т Шевченка, 15/4 (56956)
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
21
|вул. М. Арнаутська, 2
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
22
|Французький б-р, 20а
|
ОСББ
|
відчинено
|
23
|пр-т Гагаріна, 13а
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
24
|пр-т Шевченка, 11
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
25
|пр-т Шевченка, 6/1
|
ОСББ
|
відчинено
|
26
|пр-т Шевченка, 6/3
|
ОСББ
|
відчинено
|
27
|пр-т Шевченка, 6/6
|
ОСББ
|
відчинено
|
28
|вул. Спирідонівська, 12
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
29
|вул. Дегтярна, 12
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
30
|вул. Спирідонівська, 18/24
|
ОСББ
|
відчинено
|
31
|вул. Старопортофранківська, 103а
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
32
|вул. Базарна, 85
|
КП ЖКС Фонтанський
|
відчинено
|
33
|вул. Л. Толстого,32
|
КП ЖКС Фонтанський
|
Відчинено
|34
|вул. Б. Хмельницького, 29
|КП ЖКС Хмельницький
|відчинено
|35
|вул. Б.Хмельницького, 13
|КП ЖКС Хмельницький
|відчинено
|36
|вул. Прохоровська, 1/3
|ОСББ
|відчинено
|37
|вул. Мельницька, 8
|КП ЖКС Хмельницький
|відчинено
|38
|вул. Середня, 9
|ОСББ
|відчинено
|39
|вул. Мечникова, 108
|КП ЖКС Хмельницький
|відчинено
|40
|вул. Дальницька, 33
|КП ЖКС Хмельницький
|відчинено
|41
|вул. Брестська,6
|КП ЖКС Хмельницький
|відчинено
|42
|вул. Б. Хмельницького, 15/17 к.1
|КП ЖКС Хмельницький
|відчинено
|43
|вул. Хмельницького, 15/17 к. 2
|КП ЖКС Хмельницький
|відчинено
|44
|вул. Бугаївска, 46-а
|КП ЖКС Хмельницький
|відчинено
|45
|вул. Заньковецької, 11
|КП ЖКС Черьомушки
|відчинено
|46
|
Адміральський пр., 16а
|КК Сервіс плюс
|відчинено
|47
|
вул. Івана та Юрія Лип,1
|КК Сервіс плюс
|відчинено
|48
|
Адміральський пр., 24
|КК Сервіс плюс
|відчинено
|49
|
Адміральський пр., 42
|КК Сервіс плюс
|відчинено
|50
|вул. Суднобудівна, 13
|КК Сервіс плюс
|відчинено
|51
|вул. Суднобудівна, 21
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