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В Одесі пролунав вибух — деталі

23 квітня 2025 13:23
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
В Одесі пролунав вибух
Термінова новина
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Щойно, о 13:22 в Одесі пролунав гучний вибух, ймовірно від прильоту ворожої ракеети. За кілька хвилин до цього тривога була оголошена по всій Одеській області

Про це повідомляє міський голова Геннадій Труханов.

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Повітряна тривога

Повітряну тривогу оголосили о 13:19, а вже через три хвилини мешканці Одеси почули потужний вибух. Одразу після цього, о 13:28 сирени в місті пролунали на відбій.

"Одеська область — повітряна тривога!", — повідомив у соцмережі міський голова Геннадій Труханов.

В Одесі пролунав вибух — деталі - фото 1
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