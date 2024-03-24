В Одессе раздался взрыв — подробности

Взрыв в небе. Иллюстративное фото: Depositphotos

Жители Одессы слышали звук громкого взрыва сейчас, 24 марта. Взрыв раздавался планово, в городе произошел подрыв дрона.



Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Уведомление о взрыве. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе 24 марта

По информации мониторинговых каналов, целей не было. Взрыв бух плановый из-за подрыва БпЛА. Сигнал воздушной тревоги в регионе не раздается.

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Сообщение о взрыве. Фото: скриншот

Напомним, что ночью против 24 марта кафиры снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект.



Также мы сообщали, что в ночь на 22 марта россияне нанесли массовый удар по Украине. Во время атаки они использовали ракеты разного типа и дроны-камикадзе. В результате удара в Одессе повреждены объекты энергетической инфраструктуры, из-за чего пришлось снова ввести стабилизационные отключения.