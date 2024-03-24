В Одесі пролунав вибух — подробиці

Вибух в небі. Ілюстративне фото: Depositphotos

Жителі Одеси чули звук гучного вибуху зараз, 24 березня. Вибух лунав планово, в місті відбувся підрив дрону.



Про це повідомляють моніторингові канали.

Повідомлення про вибух. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 24 березня

За інформацією моніторингових каналів, цілей не було. Вибух бух плановий через підрив БпЛА. Сигнал повітряної тривоги в регіоні не лунає.



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Допис про вибух. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вночі проти 24 березня окупанти знову атакували Одеську область. На регіон ворог спрямував ударні дрони, внаслідок чого сталося влучання одного з них у припортовий об'єкт.



Також ми повідомляли, що у ніч проти 22 березня росіяни завдали масового удару по Україні. Під час атаки вони використовували ракети різного типу та дрони-камікадзе. Внаслідок удару в Одесі пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, через що довелося знову запровадити стабілізаційні відключення.