В Одессе раздался взрыв — что известно

Взрыв мины. Фото: etcetera.media

Сегодня одесситы почти во всех районах города слышали звук взрыва. Мониторинговые каналы сообщают о подрыве мин.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Отметим, что воздушная тревога не была объявлена. Предварительно известно, что военные планово взорвали морскую мину.

Пока опасности в городе нет. В случае возникновения, следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Что делать в случае обнаружения мины

Прежде всего взрывоопасные предметы нельзя трогать и сразу следует звонить по номеру 101.

Также нужно остановиться и осмотреться, ведь таких опасных предметов может быть рядом несколько.

Ни в коем случае не прикасаться и не пытаться перемещать или убирать с собой. И еще раз подчеркиваем — звонить по ГСЧС по номеру 101.

Напомним, по состоянию на 21 декабря в Черном море снова наблюдается ухудшение погодных условий. Несмотря на это, враг вывел флот на дежурство, однако без ракетоносителей.

Также мы писали, что в течение трех недель россияне не выводили на чередование в Черном море ракетоносители. Это может быть связано со значительными логистическими проблемами после перебазирования флота в Новороссийск.