В Одессе раздался взрыв — что известно
Сегодня одесситы почти во всех районах города слышали звук взрыва. Мониторинговые каналы сообщают о подрыве мин.
Об этом сообщают местные СМИ.
Отметим, что воздушная тревога не была объявлена. Предварительно известно, что военные планово взорвали морскую мину.
Пока опасности в городе нет. В случае возникновения, следует реагировать на сигналы воздушной тревоги.
Что делать в случае обнаружения мины
Прежде всего взрывоопасные предметы нельзя трогать и сразу следует звонить по номеру 101.
Также нужно остановиться и осмотреться, ведь таких опасных предметов может быть рядом несколько.
Ни в коем случае не прикасаться и не пытаться перемещать или убирать с собой. И еще раз подчеркиваем — звонить по ГСЧС по номеру 101.
Напомним, по состоянию на 21 декабря в Черном море снова наблюдается ухудшение погодных условий. Несмотря на это, враг вывел флот на дежурство, однако без ракетоносителей.
Также мы писали, что в течение трех недель россияне не выводили на чередование в Черном море ракетоносители. Это может быть связано со значительными логистическими проблемами после перебазирования флота в Новороссийск.
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