В Одесі пролунав вибух — що відомо
Сьогодні одесити майже у всіх районах міста чули звук вибуху. Моніторингові канали повідомляють про підрив міни.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Зазначимо, що повітряну тривогу не оголошували. Попередньо відомо, що військові планово підірвали морську міну.
Наразі небезпеки у місті немає. У разі її виникнення, слід реагувати на сигнали повітряної тривоги.
Що робити у разі виявлення міни
Насамперед вибухонебезпечні предмети не можна чіпати й одразу варто телефонувати за номером 101.
Також треба зупинитися та озирнутися, адже таких небезпечних предметів може бути поруч кілька.
У жодному разі не торкатися й не намагатися переміщувати або забирати з собою. І ще раз наголошуємо — телефонувати до ДСНС за номером 101.
Нагадаємо, станом на 21 грудня у Чорному морі знову спостерігаються погіршення погодних умов. Попри це ворог вивів флот на чергування, однак без ракетоносіїв.
Також ми писали, що протягом трьох тижнів росіяни не виводили на чергування у Чорне море ракетоносії. Це може бути повʼязано зі значними логістичними проблемами після перебазування флоту у Новоросійськ.
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