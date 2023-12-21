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В Одесі пролунав вибух — що відомо

21 грудня 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі пролунав вибух — що відомо
Вибух міни. Фото: etcetera.media
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні одесити майже у всіх районах міста чули звук вибуху. Моніторингові канали повідомляють про підрив міни. 

Про це повідомляють місцеві ЗМІ. 

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Зазначимо, що повітряну тривогу не оголошували. Попередньо відомо, що військові планово підірвали морську міну. 

Наразі небезпеки у місті немає. У разі її виникнення, слід реагувати на сигнали повітряної тривоги. 

Що робити у разі виявлення міни

Насамперед вибухонебезпечні предмети не можна чіпати й одразу варто телефонувати за номером 101. 

Також треба зупинитися та озирнутися, адже таких небезпечних предметів може бути поруч кілька. 

У жодному разі не торкатися й не намагатися переміщувати або забирати з собою. І ще раз наголошуємо — телефонувати до ДСНС за номером 101.

Нагадаємо, станом на 21 грудня у Чорному морі знову спостерігаються погіршення погодних умов. Попри це ворог вивів флот на чергування, однак без ракетоносіїв.

Також ми писали, що протягом трьох тижнів росіяни не виводили на чергування у Чорне море ракетоносії. Це може бути повʼязано зі значними логістичними проблемами після перебазування флоту у Новоросійськ. 

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