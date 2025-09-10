В Одессе начали ремонт дома, в который попал дрон

Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе начали капитальный ремонт девятиэтажки на проспекте Князя Владимира Великого, 134. Дом повредил дрон-камикадзе в марте 2024 года. Тогда под завалами дома погибли 12 человек, среди них — 5 детей. Завершить ремонт планируют до конца 2026 года.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Что планируют сделать

В Одессе стартовал капитальный ремонт жилого дома на проспекте Князя Владимира Великого (Добровольского), который пострадал во время атаки дрона-камикадзе весной 2024 года. Подрядная организация уже демонтировала аварийные части здания и вывезла мусор. Сейчас укреплены и зафиксированы железобетонные элементы, которые можно использовать дальше. В частности, стабилизирована стена дома и закреплена к плитам перекрытия.

В планах — восстановление стен, перекрытий, крыши, системы водоотведения и благоустройство территории. Завершить капремонт планируют до 31 декабря 2026 года.

В марте 2024 года городские власти приняли решение демонтировать 18 квартир в этой многоэтажке, которые признали непригодными для проживания после вражеской атаки.

Плита дома в воздухе. Фото: Одесский городской совет

Строитель возле дома. Фото: Одесский городской совет

Кран поднимает плиту дома. Фото: Одесский городской совет

Последствия удара

В ночь на 2 марта 2024 года россияне атаковали Одессу ударными дронами. Один из БпЛА попал в многоэтажку в Пересыпском районе города. В результате попадания часть подъезда обвалилась с 9-го по 1-й этажи. Поисково-спасательную операцию завершили только к следующему вечеру.

В ту ночь погибли 12 человек, среди них 5 детей. Еще 20 получили ранения. Последними нашли тела 8-летней девочки и ее 10-летнего брата.

Напомним, ночью РФ атаковала юг Одесской области ударными БпЛА. Также мы писали, что повреждения от российской атаки зафиксировали на Черниговщине.