Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі ремонтують будинок, куди влучив дрон і загинули діти

В Одесі ремонтують будинок, куди влучив дрон і загинули діти

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 10:10
В Одесі почали ремонт будинку, в який влучив дрон
Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі розпочали капітальний ремонт дев’ятиповерхівки на проспекті Князя Володимира Великого, 134. Будинок пошкодив дрон-камікадзе у березні 2024 року. Тоді під завалами будинку загинули 12 осіб, серед них — 5 дітей. Завершити ремонт планують до кінця 2026 року.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

Що планують зробити

В Одесі стартував капітальний ремонт житлового будинку на проспекті Князя Володимира Великого (Добровольського), який постраждав під час атаки дрона-камікадзе навесні 2024 року. Підрядна організація вже демонтувала аварійні частини будівлі та вивезла сміття. Наразі укріплені та зафіксовані залізобетонні елементи, які можна використовувати далі. Зокрема, стабілізовано стіну будинку та закріплено її до плит перекриття.

У планах — відновлення стін, перекриттів, даху, системи водовідведення та благоустрій території. Завершити капремонт планують до 31 грудня 2026 року.

У березні 2024 року міська влада ухвалила рішення демонтувати 18 квартир у цій багатоповерхівці, які визнали непридатними для проживання після ворожої атаки.

Одеса
Плита будинку у повітрі. Фото: Одеська міська рада
Одеса
Будівельник біля будинку. Фото: Одеська міська рада
Одеса
Кран піднімає плиту будинку. Фото: Одеська міська рада

Наслідки удару

У ніч на 2 березня 2024 року росіяни атакували Одесу ударними дронами. Один із БпЛА влучив у багатоповерхівку у Пересипському районі міста. Внаслідок влучання частина під'їзду обвалилася з 9-го по 1-й поверхи. Пошуково-рятувальну операцію завершили тільки наступного вечора.

В ту ніч загинули 12 людей, серед них 5 дітей. Ще 20 отримали поранення. Останніми знайшли тіла 8-річної дівчинки та її 10-річного брата.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала південь Одещини ударними БпЛА. Також ми писали, що пошкодження від російської атаки зафіксували на Чернігівщині.

Одеса Одеська область Новини Одеси будинок руйнування дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації