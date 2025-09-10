В Одесі почали ремонт будинку, в який влучив дрон

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі розпочали капітальний ремонт дев’ятиповерхівки на проспекті Князя Володимира Великого, 134. Будинок пошкодив дрон-камікадзе у березні 2024 року. Тоді під завалами будинку загинули 12 осіб, серед них — 5 дітей. Завершити ремонт планують до кінця 2026 року.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Що планують зробити

В Одесі стартував капітальний ремонт житлового будинку на проспекті Князя Володимира Великого (Добровольського), який постраждав під час атаки дрона-камікадзе навесні 2024 року. Підрядна організація вже демонтувала аварійні частини будівлі та вивезла сміття. Наразі укріплені та зафіксовані залізобетонні елементи, які можна використовувати далі. Зокрема, стабілізовано стіну будинку та закріплено її до плит перекриття.

У планах — відновлення стін, перекриттів, даху, системи водовідведення та благоустрій території. Завершити капремонт планують до 31 грудня 2026 року.

У березні 2024 року міська влада ухвалила рішення демонтувати 18 квартир у цій багатоповерхівці, які визнали непридатними для проживання після ворожої атаки.

Плита будинку у повітрі. Фото: Одеська міська рада

Будівельник біля будинку. Фото: Одеська міська рада

Кран піднімає плиту будинку. Фото: Одеська міська рада

Наслідки удару

У ніч на 2 березня 2024 року росіяни атакували Одесу ударними дронами. Один із БпЛА влучив у багатоповерхівку у Пересипському районі міста. Внаслідок влучання частина під'їзду обвалилася з 9-го по 1-й поверхи. Пошуково-рятувальну операцію завершили тільки наступного вечора.

В ту ніч загинули 12 людей, серед них 5 дітей. Ще 20 отримали поранення. Останніми знайшли тіла 8-річної дівчинки та її 10-річного брата.

Нагадаємо, вночі РФ атакувала південь Одещини ударними БпЛА. Також ми писали, що пошкодження від російської атаки зафіксували на Чернігівщині.