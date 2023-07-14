В Одессе раскрыта подпольная сеть игорных заведений

Подпольный игровой зал. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры совместно с детективами БЭБ прекратили незаконную деятельность группы лиц, стоящей за организацией сети подпольных игорных заведений в Одессе. Игроки имели доступ к помещениям только с разрешения администратора.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По результатам следствия установлено, что с ноября 2022 года по июль этого года в Одессе активно функционировала незаконная сеть игорных заведений. Там желающим давали возможность играть в азартные игры через Интернет без необходимой лицензии.

В ходе обысков были изъяты более 100 системных блоков, мониторов и другого оборудования, которое использовалось для проведения азартных игр, а также деньги и записи.

Общая стоимость изъятых материальных ценностей составляет около 1,3 миллиона гривен.

Детективы изъяли технику из подпольного казино. Фото: Одесская областная прокуратура

Какое наказание ждет организаторов

Пятерым лицам, включая организатора незаконного бизнеса и четырех администраторов игровых залов, было поставлено в известность о подозрении за совершение незаконных действий по организации и проведению азартных игр согласно ч. 2 ст. 203-2 УК Украины.

Такие действия наказываются штрафом от сорока тысяч до пятидесяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на три года.

Напомним, Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) приостановили незаконную деятельность сети подпольных покер-клубов в Киеве и Одессе. По адресам размещения покерных клубов и местам жительства подозреваемых было проведено пять обысков.