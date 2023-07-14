В Одесі розкрито підпільну мережу гральних закладів

Підпільний гральний зал. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори спільно з детективами БЕБ припинили незаконну діяльність групи осіб, що стояла за організацією мережі підпільних гральних закладів в Одесі. Гравці мали доступ до приміщень лише з дозволу адміністратора.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Гральні зали працювали понад пів року

За результатами слідства встановлено, що з листопада 2022 року по липень цього року в Одесі активно функціонувала незаконна мережа гральних закладів. Там охочим давали можливість грати в азартні ігри через інтернет без необхідної ліцензії.

Під час обшуків було вилучено понад 100 системних блоків, моніторів та іншого обладнання, яке використовувалося для проведення азартних ігор, а також гроші та записи.

Загальна вартість вилучених матеріальних цінностей становить приблизно 1,3 мільйона гривень.

Детективи вилучили техніку з підпільного казино. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на організаторів

П'ятьом особам, включаючи організатора незаконного бізнесу та чотирьох адміністраторів ігрових залів, було повідомлено про підозру за скоєння незаконних дій з організації та проведення азартних ігор згідно із ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Такі дії караються штрафом від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) припинили незаконну діяльність мережі підпільних покер-клубів у Києві та Одесі. За адресами розміщення покерних клубів та місцями проживання підозрюваних було проведено п'ять обшуків.