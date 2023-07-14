Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі розкрито підпільну мережу гральних закладів arrow

В Одесі розкрито підпільну мережу гральних закладів

14 липня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі розкрито підпільну мережу гральних закладів
Підпільний гральний зал. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори спільно з детективами БЕБ припинили незаконну діяльність групи осіб, що стояла за організацією мережі підпільних гральних закладів в Одесі. Гравці мали доступ до приміщень лише з дозволу адміністратора. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура. 

Читайте також:

Гральні зали працювали понад пів року

За результатами слідства встановлено, що з листопада 2022 року по липень цього року в Одесі активно функціонувала незаконна мережа гральних закладів. Там охочим давали можливість грати в азартні ігри через інтернет без необхідної ліцензії.

Під час обшуків було вилучено понад 100 системних блоків, моніторів та іншого обладнання, яке використовувалося для проведення азартних ігор, а також гроші та записи.

Загальна вартість вилучених матеріальних цінностей становить приблизно 1,3 мільйона гривень.

Детективи вилучили техніку з підпільного казино. Фото: Одеська обласна прокуратура
Детективи вилучили техніку з підпільного казино. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання чекає на організаторів 

П'ятьом особам, включаючи організатора незаконного бізнесу та чотирьох адміністраторів ігрових залів, було повідомлено про підозру за скоєння незаконних дій з організації та проведення азартних ігор згідно із  ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Такі дії караються штрафом від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) припинили незаконну діяльність мережі підпільних покер-клубів у Києві та Одесі. За адресами розміщення покерних клубів та місцями проживання підозрюваних було проведено п'ять обшуків.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Корупція, зарплати військовим, контрабанда та бек-офіси. Велике інтерв'ю з Ярославом Железняком

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз