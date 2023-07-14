В Одесі розкрито підпільну мережу гральних закладів
Прокурори спільно з детективами БЕБ припинили незаконну діяльність групи осіб, що стояла за організацією мережі підпільних гральних закладів в Одесі. Гравці мали доступ до приміщень лише з дозволу адміністратора.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Гральні зали працювали понад пів року
За результатами слідства встановлено, що з листопада 2022 року по липень цього року в Одесі активно функціонувала незаконна мережа гральних закладів. Там охочим давали можливість грати в азартні ігри через інтернет без необхідної ліцензії.
Під час обшуків було вилучено понад 100 системних блоків, моніторів та іншого обладнання, яке використовувалося для проведення азартних ігор, а також гроші та записи.
Загальна вартість вилучених матеріальних цінностей становить приблизно 1,3 мільйона гривень.
Яке покарання чекає на організаторів
П'ятьом особам, включаючи організатора незаконного бізнесу та чотирьох адміністраторів ігрових залів, було повідомлено про підозру за скоєння незаконних дій з організації та проведення азартних ігор згідно із ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Такі дії караються штрафом від сорока тисяч до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.
Нагадаємо, Бюро економічної безпеки України (БЕБ) припинили незаконну діяльність мережі підпільних покер-клубів у Києві та Одесі. За адресами розміщення покерних клубів та місцями проживання підозрюваних було проведено п'ять обшуків.