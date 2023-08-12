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В Одессе расширят стационарный уход для людей с инвалидностью

12 августа 2023 15:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе расширят стационарный уход для людей с инвалидностью
Новые койкоместа в центре. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Около полусотни человек с особыми потребностями получат надлежащий уход в медицинском учреждении Одессы. В Гериатрическом доме-интернате имени святого целителя Пантелеймона было открыто расширенное отделение стационарного ухода.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации горсовета, несмотря на то, что оказание социальной услуги стационарного ухода не входит в указанный перечень, местными властями принимаются действенные меры по ее оказанию жителям города и внутренне перемещенным лицам.

"В условиях нестабильной социально-экономической ситуации сегодня все больше одиноких лиц с инвалидностью, ветеранов, пенсионеров нуждаются в помощи. Некоторые из них остались без поддержки близких людей в связи с выездом за границу в условиях военного положения", — говорится в сообщении.

Пациенты центра в новом отделении. Фото: Одесский городской совет
Мужчина с инвалидностью общается с персоналом. Фото: Одесский городской совет

Детали расширения

Расширение отделения позволило получать социальную услугу стационарного ухода 45 лицам с инвалидностью и пожилым людям. В дальнейшем планируется создать еще 5 койко-мест.

Новые койкоместа в центре. Фото: Одесский городской совет

Напомним, более 200 семей в Одесской области получат поддержку раннего вмешательства с тем, чтобы помочь детям с нарушениями развития и детям групп биологического и социального риска. Однако в регионе все еще есть потребности в экспертах.

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