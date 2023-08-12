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В Одесі розширять стаціонарний догляд для людей з інвалідністю

12 серпня 2023 15:05
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі розширять стаціонарний догляд для людей з інвалідністю
Нові ліжкомісця у центрі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Майже півсотні людей з особливими потребами отримають належний догляд у медичному закладі Одеси. У Геріатричному будинку-інтернаті  імені святого цілителя Пантелеймона відкрили розширене відділення стаціонарного догляду.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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За інформацією міськради, попри те, що надання соціальної послуги стаціонарного догляду не входить до вказаного переліку, місцевою владою вживаються дієві заходи щодо її надання мешканцям міста та внутрішньо переміщеним особам.

"В умовах нестабільної соціально-економічної ситуації сьогодні все більшу одиноких осіб з інвалідністю, ветеранів, пенсіонерів потребують допомоги. Деякі з них залишилися без підтримки близьких людей у зв’язку із виїздом за кордон в умовах воєнного стану", — йдеться у повідомленні. 

Пацієнти центру у новому відділенні. Фото: Одеська міська рада
Людина з інвалідністю спілкується з персоналом. Фото: Одеська міська рада

Деталі розширення

Розширення відділення надало можливість отримувати соціальну послугу стаціонарного догляду 45 особам з інвалідністю та особам похилого віку. Надалі планується створити ще 5 ліжко-місць.

Нові ліжкомісця у центрі. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, понад 200 родин в Одеській області отримають підтримку раннього втручання, аби допомогти дітям із порушеннями розвитку та дітям груп біологічного й соціального ризику. Однак в регіоні все ще є потреби в експертах.

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