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В Одессе ищут доноров крови — кто может помочь

30 января 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе ищут доноров крови — кто может помочь
Человек стал донором крови. Фото: Донор.UA
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе срочно ищут доноров крови на завтра, 31 января. Медики сообщили о недостатке 1 и 2 групп с разными резусами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

  • 📍Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+) , 2 (-) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение

    📍Пироговская на 9:00 — группа крови 1(+), 2(-), 2(+) только граждане Украины

Кто может быть донором крови

  • Человек в возрасте 18-60 лет
  • Вес более 50 кг
  • Гражданин Украины (или ВНЖ)

Что нельзя есть перед донацией

  • жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
  • молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
  • бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
  • яйца
  • чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
  • сладкие магазинные газировки и энергетики
  • шоколад, халва, орехи

Напомним, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.

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