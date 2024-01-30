В Одессе ищут доноров крови — кто может помочь
В Одессе срочно ищут доноров крови на завтра, 31 января. Медики сообщили о недостатке 1 и 2 групп с разными резусами.
Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.
Как зарегистрироваться на донацию
Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.
Какие группы нужны
-
📍Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+) , 2 (-) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение
📍Пироговская на 9:00 — группа крови 1(+), 2(-), 2(+) только граждане Украины
Кто может быть донором крови
- Человек в возрасте 18-60 лет
- Вес более 50 кг
- Гражданин Украины (или ВНЖ)
Что нельзя есть перед донацией
- жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища
- молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло
- бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла
- яйца
- чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез
- сладкие магазинные газировки и энергетики
- шоколад, халва, орехи
Напомним, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.
Читайте Новини.LIVE!