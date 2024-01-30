В Одессе ищут доноров крови — кто может помочь

Человек стал донором крови. Фото: Донор.UA

В Одессе срочно ищут доноров крови на завтра, 31 января. Медики сообщили о недостатке 1 и 2 групп с разными резусами.

Об этом сообщает телеграмм-канал Донор Одесса.

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Как зарегистрироваться на донацию

Сообщить о желании стать донором крови можно по ссылке. После регистрации вам позвонят по телефону и подтвердят, что нужно приходить.

Какие группы нужны

📍Слободка с 9:00 до 12:00 — группа крови 1(+) , 2 (-) граждане Украины или ВНЖ/удостоверение 📍Пироговская на 9:00 — группа крови 1(+), 2(-), 2(+) только граждане Украины

Кто может быть донором крови

Человек в возрасте 18-60 лет

Вес более 50 кг

Гражданин Украины (или ВНЖ)

Что нельзя есть перед донацией

жирное мясо, сало, ветчина, колбасы, копчености, острая и жареная пища

молочные продукты, в том числе йогурты, творог, сметана, масло

бананы, цитрусовые, финики, авокадо, свекла

яйца

чипсы, сухарики, семена, снеки, кетчуп, майонез

сладкие магазинные газировки и энергетики

шоколад, халва, орехи

Напомним, в Одессе кардиохирурги прооперировали малыша, который родился раньше срока и весит меньше килограмма. Известно, что врачи провели сложную операцию на сердце ребенка.