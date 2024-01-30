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В Одесі шукають донорів крові — хто може допомогти

30 січня 2024 17:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі шукають донорів крові — хто може допомогти
Людина стала донором крові. Фото: Донор.UA
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі терміново шукають донорів крові на завтра, 31 січня. Медики повідомили про нестачу 1 та 2 груп з різними резусами. 

Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.

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Як зареєструватися на донацію

Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Які групи потрібні

  • 📍Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 1(+), 2(-) громадяни України або ВНЖ/посвідка

    📍Пироговська на 9:00 — група крові 1(+), 2(-), 2(+) лише громадяни України

Хто може бути донором крові

  • Людина віком 18-60 років
  • Вага більше 50 кг
  • Громадянин України (або ВНЖ)

Що не можна їсти перед донацією

  • жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
  • молочні продукти, зокрема і йогурти, сир, сметана, масло
  • банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
  • яйця
  • чипси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
  • солодкі магазинні газованки та енергетики
  • шоколад, халва, горіхи

Нагадаємо, в Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше строку і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі провели складну операцію на серці дитини. 

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