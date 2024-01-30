В Одесі шукають донорів крові — хто може допомогти
30 січня 2024 17:15
Людина стала донором крові. Фото: Донор.UA
В Одесі терміново шукають донорів крові на завтра, 31 січня. Медики повідомили про нестачу 1 та 2 груп з різними резусами.
Про це повідомляє телеграм-канал Донор Одеса.
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Як зареєструватися на донацію
Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням. Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Які групи потрібні
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📍Слобідка з 9:00 до 12:00 — група крові 1(+), 2(-) громадяни України або ВНЖ/посвідка
📍Пироговська на 9:00 — група крові 1(+), 2(-), 2(+) лише громадяни України
Хто може бути донором крові
- Людина віком 18-60 років
- Вага більше 50 кг
- Громадянин України (або ВНЖ)
Що не можна їсти перед донацією
- жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа
- молочні продукти, зокрема і йогурти, сир, сметана, масло
- банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк
- яйця
- чипси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез
- солодкі магазинні газованки та енергетики
- шоколад, халва, горіхи
Нагадаємо, в Одесі кардіохірурги прооперували малюка, який народився раніше строку і важить менше кілограма. Відомо, що лікарі провели складну операцію на серці дитини.
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