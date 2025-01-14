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В Одессе ищут управляющего для легендарного санатория Горького

14 января 2025 17:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе ищут управляющего для санатория Горького
Здание санатория имени Горького в Одессе. Фото: snap.com.ua
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

АРМА объявила конкурс по отбору управляющего для санатория имени Горького в Одессе. Ранее его здания незаконно приватизировали, но по решению суда арестовали.

Об этом сообщили в пресс-службе АРМА.

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В состав имущественного комплекса входят здания санатория общей площадью 13,8 тыс. кв. м, а также медико-реабилитационный центр площадью 1,3 тыс. кв. м. Заведение расположено в курортной зоне Одессы. На его территории есть три скважины с минеральной водой. Санаторий много лет обеспечивал лечение и реабилитацию, предоставляя широкий спектр медицинских услуг.

Отметим, что владелец санатория, ЧАО "Укрпрофздравница", пыталась незаконно приватизировать его. Стоимость заведения специально занизили в десятки раз, а покупатель внес минимальную оплату. Все это делалось без согласования с Фондом госимущества. Печерский райсуд наложил на имущество санатория арест.

Напомним, в Одессе уничтожается санаторий "Салют". Его специализация — реабилитация ветеранов. Также в суде продолжается борьба за санаторий "Красные зори". Суд снял арест с его зданий, и общественность беспокоится, что здесь начнется очередное строительство.

Одесса АРМА санатории Новости Одессы реабилитация

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