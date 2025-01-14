В Одесі шукають управителя для санаторію Горького

Будівля санаторію імені Горького в Одесі. Фото: snap.com.ua

АРМА оголосила конкурс з відбору управителя для санаторію імені Горького в Одесі. Раніше його будівлі незаконно приватизували, але за рішенням суду арештували.

Про це повідомили у пресслужбі АРМА.

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Що відомо про санаторій

До складу майнового комплексу входять будівлі санаторію загальною площею 13,8 тис. кв. м, а також медично-реабілітаційний центр площею 1,3 тис. кв. м. Заклад розташований у курортній зоні Одеси. На його території є три свердловини з мінеральною водою. Санаторій багато років забезпечував лікування та реабілітацію, надаючи широкий спектр медичних послуг.

Зазначимо, що власник санаторію, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", намагався незаконно приватизувати його. Вартість закладу спеціально занизили у десятки разів, а покупець вніс мінімальну оплату. Все це робилося без погодження з Фондом держмайна. Печерський райсуд наклав на майно санаторію арешт.

Нагадаємо, в Одесі знищується санаторій "Салют". Його спеціалізація — реабілітація ветеранів. Також у суді триває боротьба за санаторій "Червоні зорі". Суд зняв арешт з його будівель, і громадськість непокоїться, що тут почнеться чергове будівництво.