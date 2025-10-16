Осенние каникулы в Одессе 2025 - как будут учиться школьники

Дети на уроке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В одесских школах осенние каникулы пройдут в необычном формате. Последнюю неделю октября ученики смогут использовать для повторения материала без контрольных и домашних заданий. Это будет возможность для тех, кто хочет наверстать упущенное или подготовиться к зиме, а не обязанность для всех.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Елена Буйневич сообщила, что школы города самостоятельно определили график осенних каникул. Сейчас их отменили. По ее словам, последнюю неделю октября посвятят повторению и закреплению материала, без контрольных работ и домашних заданий.

"Мы не знаем, какой будет зима, хотя и догадываемся. Поэтому, пока есть свет и возможность, надо учиться", — отметила Буйневич.

Она подчеркнула, что посещение школы на этой неделе не является обязательным. Если ребенок поедет в лагерь или отдыхает с семьей, достаточно сообщить классному руководителю. Что касается зимних каникул, то окончательное решение еще не приняли. По словам Буйневич, городские власти получили немало обращений от родителей, которые просят перенести отдых ближе к Рождеству.

"Если и продлевать зимние каникулы, то лучше начать их немного раньше", — пояснила чиновница.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области некоторые школы идут на карантин из-за эпидситуации. Также мы писали, что два одесских университета попали в мировой рейтинг.