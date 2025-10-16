Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе отменили осенние каникулы — что планируется сделать

В Одессе отменили осенние каникулы — что планируется сделать

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 10:48
Осенние каникулы в Одессе 2025 - как будут учиться школьники
Дети на уроке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В одесских школах осенние каникулы пройдут в необычном формате. Последнюю неделю октября ученики смогут использовать для повторения материала без контрольных и домашних заданий. Это будет возможность для тех, кто хочет наверстать упущенное или подготовиться к зиме, а не обязанность для всех.

Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич.

Реклама
Читайте также:

Каникулы в школах

Елена Буйневич сообщила, что школы города самостоятельно определили график осенних каникул. Сейчас их отменили. По ее словам, последнюю неделю октября посвятят повторению и закреплению материала, без контрольных работ и домашних заданий.

"Мы не знаем, какой будет зима, хотя и догадываемся. Поэтому, пока есть свет и возможность, надо учиться", — отметила Буйневич.

Она подчеркнула, что посещение школы на этой неделе не является обязательным. Если ребенок поедет в лагерь или отдыхает с семьей, достаточно сообщить классному руководителю. Что касается зимних каникул, то окончательное решение еще не приняли. По словам Буйневич, городские власти получили немало обращений от родителей, которые просят перенести отдых ближе к Рождеству.

"Если и продлевать зимние каникулы, то лучше начать их немного раньше", — пояснила чиновница.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области некоторые школы идут на карантин из-за эпидситуации. Также мы писали, что два одесских университета попали в мировой рейтинг.

Одесса школы учеба Одесская область каникулы Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации