Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі скасували осінні канікули — що планується зробити

В Одесі скасували осінні канікули — що планується зробити

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 10:48
Осінні канікули в Одесі 2025 — як навчатимуться школярі
Діти на уроці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В одеських школах осінні канікули пройдуть у незвичному форматі. Останній тиждень жовтня учні зможуть використати для повторення матеріалу без контрольних і домашніх завдань. Це буде можливість для тих, хто хоче надолужити навчання або підготуватись до зими, а не обов’язок для всіх. 

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Реклама
Читайте також:

Канікули у школах

Олена Буйневич повідомила, що школи міста самостійно визначили графік осінніх канікул. Наразі їх скасували. За її словами, останній тиждень жовтня присвятять повторенню та закріпленню матеріалу, без контрольних робіт і домашніх завдань.

"Ми не знаємо, якою буде зима, хоч і здогадуємось. Тому, поки є світло і можливість, треба вчитися", — зазначила Буйневич.

Вона наголосила, що відвідування школи цього тижня не є обов’язковим. Якщо дитина поїде до табору чи відпочиває з родиною, достатньо повідомити класного керівника. Щодо зимових канікул, то остаточне рішення ще не ухвалили. За словами Буйневич, міська влада отримала чимало звернень від батьків, які просять перенести відпочинок ближче до Різдва.

"Якщо й подовжувати зимові канікули, то краще розпочати їх трохи раніше", — пояснила посадовиця.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині деякі школи йдуть на карантин через епідситуацію. Також ми писали, що два одеські університети потрапили до світового рейтингу.

Одеса школи навчання Одеська область канікули Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації