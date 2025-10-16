Осінні канікули в Одесі 2025 — як навчатимуться школярі

Діти на уроці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В одеських школах осінні канікули пройдуть у незвичному форматі. Останній тиждень жовтня учні зможуть використати для повторення матеріалу без контрольних і домашніх завдань. Це буде можливість для тих, хто хоче надолужити навчання або підготуватись до зими, а не обов’язок для всіх.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Одеської міської ради Олена Буйневич.

Олена Буйневич повідомила, що школи міста самостійно визначили графік осінніх канікул. Наразі їх скасували. За її словами, останній тиждень жовтня присвятять повторенню та закріпленню матеріалу, без контрольних робіт і домашніх завдань.

"Ми не знаємо, якою буде зима, хоч і здогадуємось. Тому, поки є світло і можливість, треба вчитися", — зазначила Буйневич.

Вона наголосила, що відвідування школи цього тижня не є обов’язковим. Якщо дитина поїде до табору чи відпочиває з родиною, достатньо повідомити класного керівника. Щодо зимових канікул, то остаточне рішення ще не ухвалили. За словами Буйневич, міська влада отримала чимало звернень від батьків, які просять перенести відпочинок ближче до Різдва.

"Якщо й подовжувати зимові канікули, то краще розпочати їх трохи раніше", — пояснила посадовиця.

