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В Одессе сегодня отключат свет в нескольких районах города

8 февраля 2025 09:55
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе 8 февраля: адреса и время работ
Уличный фонарь не горит. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 8 февраля, жители Одессы столкнутся с временными отключениями света из-за ремонтов на электросетях. Работы будут проводиться энергетиками из Северного, Южного и Центрального РЭС, и продлятся до вечера.

Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Северный РЭС

  • ул. Заболотного, 56-66
  • Высоцкого, 1-11
  • С.Палия, 109, 111
  • ул. Ак.Сахарова, 34, 36

Свет будет отсутствовать до 17:00.

Также работы продлятся до 20:00 на:

  • Хаджибейской дороге, 2-523
  • ул. Республиканская, 1-343
  • ул. Гладкова, 1-305
  • переулок 2-3-й Хаджибейский, 1-17
  • ул. Симиренко, 1-57
  • ул. Альпинистов, 1-24
  • ул. Битумная, 2-21
  • ул. Газовая, 1-21
  • переулок 1-3-й Нефтяников, 1-18

Южный РЭС

ул. Ореховая,

  • переулок Амундсена, 1-11
  • Дача Ковалевского, 5-182
  • 1-12 линии Амундсена, 1-5 линии Марии Демченко
  • ул. Кастуся Калиновского, 2-38
  • ул. Вершинная, 1-33
  • ул. Эстонская, 1-10
  • Просвещения, переулок Гетманский, 4
  • ул. Огренича, 1-12
  • Авиаторов, 43
  • ул. Игоря Бедзая, 2-10
  • ул. Вирского, 2, 4
  • ул. Петра Болбочана, 3-7

Свет будет отсутствовать до 17:00.

Центральный РЭС

  • ул. Кропивницкого, 1-18
  • ул. Хвойная, 2-27
  • переулок Хвойный, 16, 17
  • ул. Бойчука, 1-10
  • Люстдорфская дорога, 8-22
  • ул. Северная, 14
  • переулок Северный, 14
  • переулок Светлый, 8-14
  • ул. Бреуса, 1-3
  • ул. Цементнозаводская, 3-17
  • переулок Люстдорфский, 8

Свет будет отсутствовать до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут задействованы графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени.

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