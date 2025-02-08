Отключение света в Одессе 8 февраля: адреса и время работ

Уличный фонарь не горит. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 8 февраля, жители Одессы столкнутся с временными отключениями света из-за ремонтов на электросетях. Работы будут проводиться энергетиками из Северного, Южного и Центрального РЭС, и продлятся до вечера.

Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света в Одессе

Северный РЭС

ул. Заболотного, 56-66

Высоцкого, 1-11

С.Палия, 109, 111

ул. Ак.Сахарова, 34, 36

Свет будет отсутствовать до 17:00.

Также работы продлятся до 20:00 на:

Хаджибейской дороге, 2-523

ул. Республиканская, 1-343

ул. Гладкова, 1-305

переулок 2-3-й Хаджибейский, 1-17

ул. Симиренко, 1-57

ул. Альпинистов, 1-24

ул. Битумная, 2-21

ул. Газовая, 1-21

переулок 1-3-й Нефтяников, 1-18

Южный РЭС

ул. Ореховая,

переулок Амундсена, 1-11

Дача Ковалевского, 5-182

1-12 линии Амундсена, 1-5 линии Марии Демченко

ул. Кастуся Калиновского, 2-38

ул. Вершинная, 1-33

ул. Эстонская, 1-10

Просвещения, переулок Гетманский, 4

ул. Огренича, 1-12

Авиаторов, 43

ул. Игоря Бедзая, 2-10

ул. Вирского, 2, 4

ул. Петра Болбочана, 3-7

Свет будет отсутствовать до 17:00.

Центральный РЭС

ул. Кропивницкого, 1-18

ул. Хвойная, 2-27

переулок Хвойный, 16, 17

ул. Бойчука, 1-10

Люстдорфская дорога, 8-22

ул. Северная, 14

переулок Северный, 14

переулок Светлый, 8-14

ул. Бреуса, 1-3

ул. Цементнозаводская, 3-17

переулок Люстдорфский, 8

Свет будет отсутствовать до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не будут задействованы графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени.