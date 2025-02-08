Отключение света в Одессе 8 февраля: адреса и время работ

В Одессе сегодня отключат свет в нескольких районах города
Сегодня, 8 февраля, жители Одессы столкнутся с временными отключениями света из-за ремонтов на электросетях. Работы будут проводиться энергетиками из Северного, Южного и Центрального РЭС, и продлятся до вечера.
Об этом в субботу, 8 февраля, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где нет света в Одессе
Северный РЭС
- ул. Заболотного, 56-66
- Высоцкого, 1-11
- С.Палия, 109, 111
- ул. Ак.Сахарова, 34, 36
Свет будет отсутствовать до 17:00.
Также работы продлятся до 20:00 на:
- Хаджибейской дороге, 2-523
- ул. Республиканская, 1-343
- ул. Гладкова, 1-305
- переулок 2-3-й Хаджибейский, 1-17
- ул. Симиренко, 1-57
- ул. Альпинистов, 1-24
- ул. Битумная, 2-21
- ул. Газовая, 1-21
- переулок 1-3-й Нефтяников, 1-18
Южный РЭС
ул. Ореховая,
- переулок Амундсена, 1-11
- Дача Ковалевского, 5-182
- 1-12 линии Амундсена, 1-5 линии Марии Демченко
- ул. Кастуся Калиновского, 2-38
- ул. Вершинная, 1-33
- ул. Эстонская, 1-10
- Просвещения, переулок Гетманский, 4
- ул. Огренича, 1-12
- Авиаторов, 43
- ул. Игоря Бедзая, 2-10
- ул. Вирского, 2, 4
- ул. Петра Болбочана, 3-7
Свет будет отсутствовать до 17:00.
Центральный РЭС
- ул. Кропивницкого, 1-18
- ул. Хвойная, 2-27
- переулок Хвойный, 16, 17
- ул. Бойчука, 1-10
- Люстдорфская дорога, 8-22
- ул. Северная, 14
- переулок Северный, 14
- переулок Светлый, 8-14
- ул. Бреуса, 1-3
- ул. Цементнозаводская, 3-17
- переулок Люстдорфский, 8
Свет будет отсутствовать до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, сегодня в Одессе не будут задействованы графики отключения света, ситуация в энергосистеме остается стабильной. Также мы писали, какая ситуация с пробками на трассе Одесса-Рени.
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