Відключення світла в Одесі 8 лютого: адреси та час робіт

В Одесі сьогодні відключать світло в кількох районах міста — чому
Сьогодні, 8 лютого, жителі Одеси зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах. Роботи проводитимуться енергетиками з Північного, Південного та Центрального РЕМ, і триватимуть до вечора.
Про це у суботу, 8 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Північний РЕМ
- вул. Заболотного, 56-66
- вул. Висоцького, 1-11
- вул. С.Палія, 109, 111
- вул. Ак.Сахарова, 34, 36
Світло буде відсутнє до 17:00.
Також роботи триватимуть до 20:00 на:
- Хаджибейській дорозі, 2-523
- вул. Республіканська, 1-343
- вул. Гладкова, 1-305
- пров. 2-3-й Хаджибейський, 1-17
- вул. Симиренка, 1-57
- вул. Альпіністів, 1-24
- вул. Бітумна, 2-21
- вул. Газова, 1-21
- пров. 1-3-й Нафтовиків, 1-18
Південний РЕМ
вул. Горіхова,
- пров. Амундсена, 1-11
- Дача Ковалевського, 5-182
- 1-12 лінії Амундсена, 1-5 лінії Марії Демченко
- вул. Кастуся Калиновського, 2-38
- вул. Вершинна, 1-33
- вул. Естонська, 1-10
- вул. Просвіти, пров. Гетьманський, 4
- вул. Огренича, 1-12
- вул. Авіаторів, 43
- вул. Ігоря Бедзая, 2-10
- вул. Вірського, 2, 4
- вул. Петра Болбочана, 3-7
Світло буде відсутнє до 17:00.
Центральний РЕМ
- вул. Кропивницького, 1-18
- вул. Хвойна, 2-27
- пров. Хвойний, 16, 17
- вул. Бойчука, 1-10
- Люстдорфська дорога, 8-22
- вул. Північна, 14
- пров. Північний, 14
- пров. Світлий, 8-14
- вул. Бреуса, 1-3
- вул. Цементнозаводська, 3-17
- пров. Люстдорфський, 8
Світло буде відсутнє до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть задіяні графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені.
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