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В Одесі сьогодні відключать світло в кількох районах міста — чому

8 лютого 2025 09:55
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі 8 лютого: адреси та час робіт
Вуличний ліхтар не горить. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 8 лютого, жителі Одеси зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах. Роботи проводитимуться енергетиками з Північного, Південного та Центрального РЕМ, і триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 8 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ

  • вул. Заболотного, 56-66
  • вул. Висоцького, 1-11
  • вул. С.Палія, 109, 111
  • вул. Ак.Сахарова, 34, 36

Світло буде відсутнє до 17:00.

Також роботи триватимуть до 20:00 на:

  • Хаджибейській дорозі, 2-523
  • вул. Республіканська, 1-343
  • вул. Гладкова, 1-305
  • пров. 2-3-й Хаджибейський, 1-17
  • вул. Симиренка, 1-57
  • вул. Альпіністів, 1-24
  • вул. Бітумна, 2-21
  • вул. Газова, 1-21
  • пров. 1-3-й Нафтовиків, 1-18

Південний РЕМ

вул. Горіхова,

  • пров. Амундсена, 1-11
  • Дача Ковалевського, 5-182
  • 1-12 лінії Амундсена, 1-5 лінії Марії Демченко
  • вул. Кастуся Калиновського, 2-38
  • вул. Вершинна, 1-33
  • вул. Естонська, 1-10
  • вул. Просвіти, пров. Гетьманський, 4
  • вул. Огренича, 1-12
  • вул. Авіаторів, 43
  • вул. Ігоря Бедзая, 2-10
  • вул. Вірського, 2, 4
  • вул. Петра Болбочана, 3-7

Світло буде відсутнє до 17:00.

Центральний РЕМ

  • вул. Кропивницького, 1-18
  • вул. Хвойна, 2-27
  • пров. Хвойний, 16, 17
  • вул. Бойчука, 1-10
  • Люстдорфська дорога, 8-22
  • вул. Північна, 14
  • пров. Північний, 14
  • пров. Світлий, 8-14
  • вул. Бреуса, 1-3
  • вул. Цементнозаводська, 3-17
  • пров. Люстдорфський, 8

Світло буде відсутнє до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть задіяні графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені

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