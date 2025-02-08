Відключення світла в Одесі 8 лютого: адреси та час робіт

Вуличний ліхтар не горить. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 лютого, жителі Одеси зіткнуться з тимчасовими відключеннями світла через ремонти на електромережах. Роботи проводитимуться енергетиками з Північного, Південного та Центрального РЕМ, і триватимуть до вечора.

Про це у суботу, 8 лютого, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Північний РЕМ

вул. Заболотного, 56-66

вул. Висоцького, 1-11

вул. С.Палія, 109, 111

вул. Ак.Сахарова, 34, 36

Світло буде відсутнє до 17:00.

Також роботи триватимуть до 20:00 на:

Хаджибейській дорозі, 2-523

вул. Республіканська, 1-343

вул. Гладкова, 1-305

пров. 2-3-й Хаджибейський, 1-17

вул. Симиренка, 1-57

вул. Альпіністів, 1-24

вул. Бітумна, 2-21

вул. Газова, 1-21

пров. 1-3-й Нафтовиків, 1-18

Південний РЕМ

вул. Горіхова,

пров. Амундсена, 1-11

Дача Ковалевського, 5-182

1-12 лінії Амундсена, 1-5 лінії Марії Демченко

вул. Кастуся Калиновського, 2-38

вул. Вершинна, 1-33

вул. Естонська, 1-10

вул. Просвіти, пров. Гетьманський, 4

вул. Огренича, 1-12

вул. Авіаторів, 43

вул. Ігоря Бедзая, 2-10

вул. Вірського, 2, 4

вул. Петра Болбочана, 3-7

Світло буде відсутнє до 17:00.

Центральний РЕМ

вул. Кропивницького, 1-18

вул. Хвойна, 2-27

пров. Хвойний, 16, 17

вул. Бойчука, 1-10

Люстдорфська дорога, 8-22

вул. Північна, 14

пров. Північний, 14

пров. Світлий, 8-14

вул. Бреуса, 1-3

вул. Цементнозаводська, 3-17

пров. Люстдорфський, 8

Світло буде відсутнє до 19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не будуть задіяні графіки відключення світла, ситуація в енергосистемі залишається стабільною. Також ми писали, яка ситуація з заторами на трасі Одеса-Рені.