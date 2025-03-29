В Одессе 29 марта отключили воду — список адресов

В Одессе сегодня отключили воду — в чем причина
Сегодня в Одессе и области запланированы ремонтные работы на сетях водоснабжения. Из-за этого в некоторых районах временно отключили воду. Ограничения продлятся до 17:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ. Также стоит учитывать, что верхние этажи многоэтажек могут получить воду позже, ведь все зависит от скорости заполнения системы.
Об этом в субботу, 29 марта, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- спуск Ковалевского,
- спуск Матросская слободка
- ул. Пешоновская (частично)
- ул. Дмитрия Донцова
- ул. Жаботинского
- ул. Розовая
- ул. Сакко
- комплекс Глинки
- ул. Сергея Шелухина
- ул. Костанди
- ул. Научная
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, сегодня в Одессе из-за ремонтных работ отключили электроэнергию некоторым горожанам. Также мы писали, что с понедельника завершается отопительный сезон.
Читайте Новини.LIVE!