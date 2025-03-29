В Одессе 29 марта отключили воду — список адресов

В кране нет воды. Фото иллюстративное: freepik

Сегодня в Одессе и области запланированы ремонтные работы на сетях водоснабжения. Из-за этого в некоторых районах временно отключили воду. Ограничения продлятся до 17:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ. Также стоит учитывать, что верхние этажи многоэтажек могут получить воду позже, ведь все зависит от скорости заполнения системы.



Об этом в субботу, 29 марта, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

спуск Ковалевского,

спуск Матросская слободка

ул. Пешоновская (частично)

ул. Дмитрия Донцова

ул. Жаботинского

ул. Розовая

ул. Сакко

комплекс Глинки

ул. Сергея Шелухина

ул. Костанди

ул. Научная

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

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Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе из-за ремонтных работ отключили электроэнергию некоторым горожанам. Также мы писали, что с понедельника завершается отопительный сезон.