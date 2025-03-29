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В Одессе сегодня отключили воду — в чем причина

29 марта 2025 13:51
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе 29 марта отключили воду — список адресов
В кране нет воды. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Сегодня в Одессе и области запланированы ремонтные работы на сетях водоснабжения. Из-за этого в некоторых районах временно отключили воду. Ограничения продлятся до 17:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ. Также стоит учитывать, что верхние этажи многоэтажек могут получить воду позже, ведь все зависит от скорости заполнения системы.

Об этом в субботу, 29 марта, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

В Одесі сьогодні відключили воду — у чому причина - фото 1
Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • спуск Ковалевского,
  • спуск Матросская слободка
  • ул. Пешоновская (частично)
  • ул. Дмитрия Донцова
  • ул. Жаботинского
  • ул. Розовая
  • ул. Сакко
  • комплекс Глинки
  • ул. Сергея Шелухина
  • ул. Костанди
  • ул. Научная

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

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  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе из-за ремонтных работ отключили электроэнергию некоторым горожанам. Также мы писали, что с понедельника завершается отопительный сезон.

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