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В Одесі сьогодні відключили воду — у чому причина

29 березня 2025 13:51
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі 29 березня відключили воду — список адрес
У крані немає води. Фото ілюстративне: freepik
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні в Одесі та області заплановані ремонтні роботи на мережах водопостачання. Через це в деяких районах тимчасово відключили воду. Обмеження триватимуть до 17:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт. Також варто враховувати, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.

Про це у суботу, 29 березня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

В Одесі сьогодні відключили воду — у чому причина - фото 1
Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • узвіз Ковалевського,
  • узвіз Матроська слобідка 
  • вул. Пішонівська (частково)
  • вул. Дмитра Донцова
  • вул. Жаботинського
  • вул. Рожева 
  • вул. Сакко
  • комплекс Глинки
  • вул. Сергія Шелухіна
  • вул. Костанді
  • вул. Наукова

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

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  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі через ремонтні роботи відключили електроенергію деяким містянам. Також ми писали, що з понеділка завершується опалювальний сезон.

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