В Одесі 29 березня відключили воду — список адрес

У крані немає води. Фото ілюстративне: freepik

Сьогодні в Одесі та області заплановані ремонтні роботи на мережах водопостачання. Через це в деяких районах тимчасово відключили воду. Обмеження триватимуть до 17:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт. Також варто враховувати, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.



Про це у суботу, 29 березня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

узвіз Ковалевського,

узвіз Матроська слобідка

вул. Пішонівська (частково)

вул. Дмитра Донцова

вул. Жаботинського

вул. Рожева

вул. Сакко

комплекс Глинки

вул. Сергія Шелухіна

вул. Костанді

вул. Наукова

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Читайте також:

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі через ремонтні роботи відключили електроенергію деяким містянам. Також ми писали, що з понеділка завершується опалювальний сезон.