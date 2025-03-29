В Одесі 29 березня відключили воду — список адрес

В Одесі сьогодні відключили воду — у чому причина
Сьогодні в Одесі та області заплановані ремонтні роботи на мережах водопостачання. Через це в деяких районах тимчасово відключили воду. Обмеження триватимуть до 17:00, проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт. Також варто враховувати, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.
Про це у суботу, 29 березня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
- узвіз Ковалевського,
- узвіз Матроська слобідка
- вул. Пішонівська (частково)
- вул. Дмитра Донцова
- вул. Жаботинського
- вул. Рожева
- вул. Сакко
- комплекс Глинки
- вул. Сергія Шелухіна
- вул. Костанді
- вул. Наукова
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі через ремонтні роботи відключили електроенергію деяким містянам. Також ми писали, що з понеділка завершується опалювальний сезон.
Читайте Новини.LIVE!