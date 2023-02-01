В Одессе произошел пожар в многоэтажке: спасатели эвакуировали 16 человек
Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
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"Во время тушения пожара спасена пострадавшая хозяйка, которая в состоянии средней тяжести госпитализирована в медицинское учреждение. С верхних этажей дома эвакуированы 16 человек, из них двух детей", — говорится в сообщении.
С огнем боролись 24 спасателя. Менее чем через час удалось ликвидировать пламя. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
Пожары в Одесской области
Напомним, в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 м2.
23 января почти в восемь утра в Одессе на улице Академика Глушко загорелась квартира 9-этажного жилого дома. С верхних этажей спасатели эвакуировали 15 человек, из них — четыре ребенка. Также при ликвидации пожара из квартиры спасли пострадавшего хозяина, которого каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.
А в селе Небурайское на Одесчине вечером 22 января произошел масштабный пожар. Пламя охватило два частных жилых дома. Из-за пожара пожилые хозяева оказались в больнице.
Добавим, что ни дня в Одессе или области не проходит без пожаров. Отопительный сезон и перегрузка электросети часто приводят к трагическим последствиям. Поэтому жителям Одесчины напомнили о соблюдении правил безопасности.