В Одессе произошел пожар в многоэтажке

Хозяйку квартиры удалось уволить из огненной ловушки

Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о пожаре по улице Сергея Ядова. Огнем охватило квартиру на втором этаже девятиэтажки.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

"Во время тушения пожара спасена пострадавшая хозяйка, которая в состоянии средней тяжести госпитализирована в медицинское учреждение. С верхних этажей дома эвакуированы 16 человек, из них двух детей", — говорится в сообщении.

С огнем боролись 24 спасателя. Менее чем через час удалось ликвидировать пламя. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Пожары в Одесской области

Напомним, в Одессе на улице Жуковского пожарные ликвидировали пожар в хостеле. Возник огонь в подвальном помещении четырехэтажного дома. Загорелась мебель и принадлежности в комнате хостела на первом этаже. Из-за значительной задымленности спасателям пришлось использовать специальное устройство для дымоудаления и работать в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Пожар был локализован на площади 10 м2.

23 января почти в восемь утра в Одессе на улице Академика Глушко загорелась квартира 9-этажного жилого дома. С верхних этажей спасатели эвакуировали 15 человек, из них — четыре ребенка. Также при ликвидации пожара из квартиры спасли пострадавшего хозяина, которого каретой скорой медицинской помощи госпитализировали в больницу.

А в селе Небурайское на Одесчине вечером 22 января произошел масштабный пожар. Пламя охватило два частных жилых дома. Из-за пожара пожилые хозяева оказались в больнице.

Добавим, что ни дня в Одессе или области не проходит без пожаров. Отопительный сезон и перегрузка электросети часто приводят к трагическим последствиям. Поэтому жителям Одесчины напомнили о соблюдении правил безопасности.