В Одесі сталася пожежа в багатоповерхівці

Господарку квартири вдалось звільнити з вогняної пастки

Вчора ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сергія Ядова. Вогнем охопило квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхівки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

"Під час гасіння пожежі врятовано постраждалу господарку, яку у стані середньої тяжкості госпіталізовано до медичного закладу. З верхніх поверхів будинку евакуйовано 16 осіб, з них двоє дітей", — йдеться в повідомленні.

З вогнем боролось 24 рятувальники. Менш ніж за годину вдалось ліквідувати полум’я. Причина пожежі та збиток — встановлюються.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Жуковського вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку. Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м.

23 січня майже о восьмій ранку в Одесі на вулиці Академіка Глушка спалахнула квартира 9-поверхового житлового будинку. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 15 осіб, з них — чотири дитини. Також під час ліквідації пожежі з квартири врятували постраждалого господаря, якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.

А в селі Небурайське на Одещині ввечері 22 січня сталася масштабна пожежа. Полум’я охопило дві приватні житлові будинки. Через пожежу літні господарі опинилися у лікарні.

Додамо, що жодного дня в Одесі чи області не минає без пожеж. Опалювальний сезон та перевантаження електромережі часто призводять до трагічних наслідків. Тож жителям Одещини нагадали про дотримання правил безпеки.