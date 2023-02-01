В Одесі сталася пожежа в багатоповерхівці: рятувальники евакуювали 16 осіб
Вчора ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сергія Ядова. Вогнем охопило квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхівки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.
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"Під час гасіння пожежі врятовано постраждалу господарку, яку у стані середньої тяжкості госпіталізовано до медичного закладу. З верхніх поверхів будинку евакуйовано 16 осіб, з них двоє дітей", — йдеться в повідомленні.
З вогнем боролось 24 рятувальники. Менш ніж за годину вдалось ліквідувати полум’я. Причина пожежі та збиток — встановлюються.
Пожежі на Одещині
Нагадаємо, в Одесі на вулиці Жуковського вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку. Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м.
23 січня майже о восьмій ранку в Одесі на вулиці Академіка Глушка спалахнула квартира 9-поверхового житлового будинку. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 15 осіб, з них — чотири дитини. Також під час ліквідації пожежі з квартири врятували постраждалого господаря, якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні.
А в селі Небурайське на Одещині ввечері 22 січня сталася масштабна пожежа. Полум’я охопило дві приватні житлові будинки. Через пожежу літні господарі опинилися у лікарні.
Додамо, що жодного дня в Одесі чи області не минає без пожеж. Опалювальний сезон та перевантаження електромережі часто призводять до трагічних наслідків. Тож жителям Одещини нагадали про дотримання правил безпеки.