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В Одесі сталася пожежа в багатоповерхівці: рятувальники евакуювали 16 осіб

1 лютого 2023 10:16
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі сталася пожежа в багатоповерхівці
Господарку квартири вдалось звільнити з вогняної пастки
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчора ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Сергія Ядова. Вогнем охопило квартиру на другому поверсі дев’ятиповерхівки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

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"Під час гасіння пожежі врятовано постраждалу господарку, яку у стані середньої тяжкості госпіталізовано до медичного закладу. З верхніх поверхів будинку евакуйовано 16 осіб, з них двоє дітей", — йдеться в повідомленні.

пожар в Одессе

пожар в Одессе

З вогнем боролось 24 рятувальники. Менш ніж за годину вдалось ліквідувати полум’я. Причина пожежі та збиток — встановлюються.

Пожежі на Одещині

Нагадаємо, в Одесі на вулиці Жуковського  вогнеборці ліквідували пожежу в хостелі. Виник вогонь у підвальному приміщенні чотириповерхового будинку. Загорілися меблі та речі в кімнаті хостелу на першому поверсі. Через значну задимленість, рятувальникам довелося використати спеціальний пристрій для димовидалення та працювати в апаратах для захисту органів дихання та зору. Пожежу було локалізовано на площі 10 кв. м. 

23 січня майже о восьмій ранку в Одесі на вулиці Академіка Глушка спалахнула квартира 9-поверхового житлового будинку. З верхніх поверхів рятувальники евакуювали 15 осіб, з них — чотири дитини. Також під час ліквідації пожежі з квартири  врятували постраждалого господаря, якого каретою швидкої медичної допомоги госпіталізували до лікарні. 

А в селі Небурайське на Одещині ввечері 22 січня сталася масштабна пожежа. Полум’я охопило дві приватні житлові будинки. Через пожежу літні господарі опинилися у лікарні. 

Додамо, що жодного дня в Одесі чи області не минає без пожеж. Опалювальний сезон та перевантаження електромережі часто призводять до трагічних наслідків. Тож жителям Одещини нагадали про дотримання правил безпеки.

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