В Одессе произошло два смертельных ДТП: подробности

Разбитое авто. Фото: ГУНП в Одесской области

Ночью 3 и 4 сентября в Хаджибейском районе Одессы произошло два страшных дорожно-транспортных происшествия. Аварии привели к гибели пешехода и водителя транспортного средства.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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По предварительным данным полиция установила, что 43-летний местный житель, управляя автомобилем Hyundai по улице Мельницкой, совершил наезд на находившегося на проезжей части дороги пешехода. От полученных травм пострадавший погиб на месте, и его лицо устанавливается. Важно отметить, что водитель был трезв.

В результате ДТП авто перевернулось. Фото: ГУНП в Одесской области

Другой трагический инцидент произошел на следующую ночь на улице Проселковой, где произошло столкновение двух автомобилей — "ВАЗ" и Suzuki. ДТП произошло во время движения авто навстречу друг другу. В результате инцидента 63-летний водитель "ВАЗа" погиб на месте, а 56-летнего водителя Suzuki госпитализировали в больницу с различными травмами. Для установления степени опьянения последнего были взяты биологические образцы.

ДТП в Одессе. Фото: ГУНП в Одесской области

Полиция начала производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшими смерть потерпевшего или причинившие тяжкое телесное повреждение) в связи с обоими этими происшествиями. Для установления всех обстоятельств этих событий будет проведен ряд экспертиз.

ДТП в Одесской области

Напомним, 26 августа вблизи села Маяки Одесской области произошла авария с пострадавшими. В результате столкновения автомобилей травмировались пять человек, среди которых — трое детей.

Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований Украины (ГБР) приступили к исследованию обстоятельств смертельного дорожно-транспортного происшествия, что произошло 16 августа в городе Белгород-Днестровском, в результате которого погибла женщина. Событие произошло с участием правоохранителя, который дважды переехал пешехода.