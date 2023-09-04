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В Одесі сталися дві смертельні ДТП: подробиці

4 вересня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесі сталися дві смертельні ДТП: подробиці
Розтрощене авто. Фото: ГУНП в Одеській області
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі 3 та 4 вересня в Хаджибейському районі Одеси сталися дві страшні дорожньо-транспортні пригоди. Аварії призвели до загибелі пішохода та водія транспортного засобу.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Обставини ДТП в Одесі

За попередніми даними поліція встановила, що 43-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Hyundai по вулиці Мельницькій, скоїв наїзд на пішохода, який перебував на проїзній частині дороги. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці, і його особа наразі встановлюється. Важливо відзначити, що водій був тверезим.

Фото: ГУНП в Одеській області
Внаслідок ДТП авто перевернулось. Фото: ГУНП в Одеській області

Інший трагічний інцидент трапився наступної ночі на вулиці Просілковій, де сталося зіткнення двох автомобілів — "ВАЗ" та Suzuki. ДТП відбулося під час руху авто назустріч один одному. Внаслідок цього інциденту 63-річний водій "ВАЗу" загинув на місці, а 56-річного водія Suzuki госпіталізували до лікарні з різними травмами. Для встановлення ступеня сп'яніння останнього були взяті біологічні зразки.

Фото: ГУНП в Одеській області
ДТП в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліція розпочала провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) у зв'язку з обома цими пригодами. Для встановлення всіх обставин цих подій буде проведено низку експертиз.

ДТП на Одещині

Нагадаємо, 26 серпня поблизу села Маяки Одеської області сталося аварія з постраждалими. Унаслідок зіткнення автівок травмувалося п'ятеро людей, серед яких — троє дітей. 

Крім того, співробітники Державного бюро розслідувань України (ДБР) розпочали дослідження обставин смертельної дорожньо-транспортної пригоди, яка відбулася 16 серпня в місті Білгород-Дністровському, в результаті якої загинула жінка. Подія сталася за участі правоохоронця, який двічі переїхав пішохода.

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