В Одессе стало больше школ для очного обучения
В Одессе уже 69 учебных заведений имеют право проводить очный процесс обучения. В школах или рядом с ними обустроили необходимые укрытия.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
Германия решила пополнить свой арсенал гаубиц PzH 2000
-
Уклонение от уплаты НДС: Гетманцев рассказал о высокоинтеллектуальных "скрутках"
-
В Одессе должны появиться дополнительные парковки
-
Мошенники выдумывали деньги у родственников военнопленных: полиция нашла аферистов в колонии
-
Украинские военные смогут демобилизоваться по собственному желанию: кого касается
-
Камилла в тиаре и ожерелье Елизаветы II покорила немцев на официальном приеме
-
"Большая проблема": Цыганков столкнулся с этим в Испании
-
Бывшая пленница концлагеря "Аушвиц" стала звездой TikTok
-
В Одессе установят табличку ЮНЕСКО: где именно
-
Экс-чиновник Генштаба спрогнозировал время возобновления россиянами наступления на Угледар
"С началом полномасштабного вторжения четверть учеников и воспитателей покинули страну. Большинство родителей выбрали для своих детей дистанционку. Однако иметь возможность учиться очень важно", — говорится в сообщении.
Мэр Одессы посетил две одесские школы. В одной из них обустроено стационарное хранилище, оборудованное всем необходимым согласно нормативам. Во второй — согласно рекомендациям ГСЧС, установлена надземная модульная конструкция из сплошного армированного бетона.
В городском бюджете предусмотрено 78 миллионов на ремонтные работы в укрытиях. Особенно в Одессе не хватает открытых детских садов. Также более 20 миллионов прибавляют из своих фондов депутаты горсовета. До первого сентября в городе планируют открыть все школы и садики, где потенциально возможно сделать укрытие.
Отметим, количество родителей, планирующих в новом учебном году перейти с дистанционного обучения, растет. В Одессе выделили дополнительные средства на обустройство укрытий в школах.
Напомним, с 3 апреля по 31 мая (условно) будет продолжаться прием документов на зачисление детей в первые классы учебных заведений Одессы. Для тех, кто по объективным причинам не сможет своевременно подать заявления, будет сформирована база свободных мест. Порядок зачисления первоклассников в школу читайте в материале.
Фото Слово и Дело