В Одессе стало больше школ для очного обучения

Обустройство укрытий продолжается

В Одессе уже 69 учебных заведений имеют право проводить очный процесс обучения. В школах или рядом с ними обустроили необходимые укрытия.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"С началом полномасштабного вторжения четверть учеников и воспитателей покинули страну. Большинство родителей выбрали для своих детей дистанционку. Однако иметь возможность учиться очень важно", — говорится в сообщении.

Мэр Одессы посетил две одесские школы. В одной из них обустроено стационарное хранилище, оборудованное всем необходимым согласно нормативам. Во второй — согласно рекомендациям ГСЧС, установлена надземная модульная конструкция из сплошного армированного бетона.

В городском бюджете предусмотрено 78 миллионов на ремонтные работы в укрытиях. Особенно в Одессе не хватает открытых детских садов. Также более 20 миллионов прибавляют из своих фондов депутаты горсовета. До первого сентября в городе планируют открыть все школы и садики, где потенциально возможно сделать укрытие.

Отметим, количество родителей, планирующих в новом учебном году перейти с дистанционного обучения, растет. В Одессе выделили дополнительные средства на обустройство укрытий в школах.

Напомним, с 3 апреля по 31 мая (условно) будет продолжаться прием документов на зачисление детей в первые классы учебных заведений Одессы. Для тех, кто по объективным причинам не сможет своевременно подать заявления, будет сформирована база свободных мест. Порядок зачисления первоклассников в школу читайте в материале.

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