В Одесі стало більше шкіл для очного навчання

Облаштування укриттів триває

В Одесі вже 69 закладів освіти мають право проводити очний процес навчання. В школах чи поруч з ними облаштували необхідні укриття.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"З початком повномасштабного вторгнення чверть учнів і вихователів покинули країну. Більшість батьків, що залишили обрали для своїх дітей дистанційку. Однак мати можливість навчатись очно дуже важливо", — йдеться в повідомленні.

Мер Одеси відвідав дві одеські школи. В одній з них облаштовано стаціонарне сховище, яке обладнане всім необхідним згідно з нормативами. В другій — згідно з рекомендаціями ДСНС, встановлено надземну модульну конструкцію з суцільного армованого бетону.

В міському бюджеті передбачено 78 мільйонів на ремонтні роботи в укриттях. Особливо в Одесі не вистачає відкритих дитячих садочків. Також понад 20 мільйонів додають зі своїх фондів депутати міськради. До першого вересня в місті планують відкрити всі школи й садочки, де потенційно можливо зробити укриття.

Зазначимо, кількість батьків, що планують в новому навчальному році перейти з дистанційного навчання зростає. Тож, в Одесі виділили додаткові кошти на облаштування укриттів у школах.

Нагадаємо, з 3 квітня до 31 травня (умовно) триватиме приймання документів на зарахування дітей до перших класів закладів освіти Одеси. Для тих, хто з об’єктивних причин не зможе своєчасно подати заяви, буде сформовано базу вільних місць. Порядок зарахування першачків до школи читайте в матеріалі.

Фото Слово і Діло