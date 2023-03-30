В Одесі стало більше шкіл для очного навчання
В Одесі вже 69 закладів освіти мають право проводити очний процес навчання. В школах чи поруч з ними облаштували необхідні укриття.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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"З початком повномасштабного вторгнення чверть учнів і вихователів покинули країну. Більшість батьків, що залишили обрали для своїх дітей дистанційку. Однак мати можливість навчатись очно дуже важливо", — йдеться в повідомленні.
Мер Одеси відвідав дві одеські школи. В одній з них облаштовано стаціонарне сховище, яке обладнане всім необхідним згідно з нормативами. В другій — згідно з рекомендаціями ДСНС, встановлено надземну модульну конструкцію з суцільного армованого бетону.
В міському бюджеті передбачено 78 мільйонів на ремонтні роботи в укриттях. Особливо в Одесі не вистачає відкритих дитячих садочків. Також понад 20 мільйонів додають зі своїх фондів депутати міськради. До першого вересня в місті планують відкрити всі школи й садочки, де потенційно можливо зробити укриття.
Зазначимо, кількість батьків, що планують в новому навчальному році перейти з дистанційного навчання зростає. Тож, в Одесі виділили додаткові кошти на облаштування укриттів у школах.
Нагадаємо, з 3 квітня до 31 травня (умовно) триватиме приймання документів на зарахування дітей до перших класів закладів освіти Одеси. Для тих, хто з об’єктивних причин не зможе своєчасно подати заяви, буде сформовано базу вільних місць. Порядок зарахування першачків до школи читайте в матеріалі.
Фото Слово і Діло