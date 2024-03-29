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В Одессе произошло аварийное отключение света — подробности

29 марта 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе произошло аварийное отключение света — подробности
Энергетики производят работы на сетях. Фото: ДТЭК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 29 марта, в Одессе отключилось оборудование на одной из высоковольтных подстанций. В результате части жителей Одессы и области остались без света.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские электросети.

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"Временно без света остались клиенты Хаджибейского и Киевского районов Одессы, а также частично Одесский район области", — говорится в сообщении.

Когда восстановят свет

Энергетики сообщают, что ремонтные работы уже идут и электроснабжение дома должны вернуть в течение нескольких часов.

"Там, где это возможно, энергетики перезаживят на резерв объекты критической инфраструктуры и клиентов. Ориентировочное время восстановления света — в течение нескольких часов", — сообщают в ДТЭК.

Ситуация со светом в Одессе

Напомним, что сегодня, 29 марта, некоторые одесситы остались без света до вечера, ведь энергетики производят ремонтные работы и электроснабжение обещают вернуть до 19:00. На линии с сегодняшнего утра вывели весь состав городского электротранспорта.

Также мы писали, что с 28 марта в Одессе отменили графики отключения света из-за возобновления энергосистемы. Однако блекауты могут вернуться в случае очередной атаки противника на критическую инфраструктуру Украины.

коммунальные услуги
Одесса
авария
электроснабжение
Новости Одессы
ДТЭК
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свет

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