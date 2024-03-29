В Одессе произошло аварийное отключение света — подробности
Сегодня, 29 марта, в Одессе отключилось оборудование на одной из высоковольтных подстанций. В результате части жителей Одессы и области остались без света.
Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские электросети.
"Временно без света остались клиенты Хаджибейского и Киевского районов Одессы, а также частично Одесский район области", — говорится в сообщении.
Когда восстановят свет
Энергетики сообщают, что ремонтные работы уже идут и электроснабжение дома должны вернуть в течение нескольких часов.
"Там, где это возможно, энергетики перезаживят на резерв объекты критической инфраструктуры и клиентов. Ориентировочное время восстановления света — в течение нескольких часов", — сообщают в ДТЭК.
Ситуация со светом в Одессе
Напомним, что сегодня, 29 марта, некоторые одесситы остались без света до вечера, ведь энергетики производят ремонтные работы и электроснабжение обещают вернуть до 19:00. На линии с сегодняшнего утра вывели весь состав городского электротранспорта.
Также мы писали, что с 28 марта в Одессе отменили графики отключения света из-за возобновления энергосистемы. Однако блекауты могут вернуться в случае очередной атаки противника на критическую инфраструктуру Украины.
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