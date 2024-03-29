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Варто підготуватись до відключень — хто з одеситів залишився без світла до вечора

29 березня 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Варто підготуватись до відключень — хто з одеситів залишився без світла до вечора
Електрики ремонтують лінії електропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 29 березня, деякі одесити залишилися без світла, адже енергетики проводять ремонтні роботи й електропостачання обіцяють повернути до 19:00. Натомість на лінії від сьогоднішнього ранку вивели весь склад міського електротранспорту.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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  • Джевецького провулок (пров. Лермонтовський), 1 — 13,
  • В.Арнаутська, 1 — 37,
  • М.Арнаутська, 1 — 30, 
  • Канатна, 3 — 68, 
  • Лідерсовський б-р, 19 — 21, 
  • пров. 2й Лермонтовський, 1 — 7,
  • Леонтовича, 8 — 12, 
  • пров. Канатний, 3 — 10. 

Роботи до 15:30

Південний РЕМ:                

  • Ак.Глушка, 17 — 19. 

Роботи до 16:00                                           

  • Ільфа і Петрова, 29. 

Роботи до 19:00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що від 28 березня в Одесі скасували графіки відключення світла через відновлення енергосистеми. Однак блекаути можуть повернутися у разі чергової атаки ворога на критичну інфраструктуру України. 

Також ми писали, що від початку наступного місяця в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.

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Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
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