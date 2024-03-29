Варто підготуватись до відключень — хто з одеситів залишився без світла до вечора

Електрики ремонтують лінії електропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сьогодні, 29 березня, деякі одесити залишилися без світла, адже енергетики проводять ремонтні роботи й електропостачання обіцяють повернути до 19:00. Натомість на лінії від сьогоднішнього ранку вивели весь склад міського електротранспорту.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

Читайте також:

Джевецького провулок (пров. Лермонтовський), 1 — 13,

В.Арнаутська, 1 — 37,

М.Арнаутська, 1 — 30,

Канатна, 3 — 68,

Лідерсовський б-р, 19 — 21,

пров. 2й Лермонтовський, 1 — 7,

Леонтовича, 8 — 12,

пров. Канатний, 3 — 10.

Роботи до 15:30

Південний РЕМ:

Ак.Глушка, 17 — 19.

Роботи до 16:00

Ільфа і Петрова, 29.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що від 28 березня в Одесі скасували графіки відключення світла через відновлення енергосистеми. Однак блекаути можуть повернутися у разі чергової атаки ворога на критичну інфраструктуру України.



Також ми писали, що від початку наступного місяця в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.