Варто підготуватись до відключень — хто з одеситів залишився без світла до вечора
Сьогодні, 29 березня, деякі одесити залишилися без світла, адже енергетики проводять ремонтні роботи й електропостачання обіцяють повернути до 19:00. Натомість на лінії від сьогоднішнього ранку вивели весь склад міського електротранспорту.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла
Центральний РЕМ:
- Джевецького провулок (пров. Лермонтовський), 1 — 13,
- В.Арнаутська, 1 — 37,
- М.Арнаутська, 1 — 30,
- Канатна, 3 — 68,
- Лідерсовський б-р, 19 — 21,
- пров. 2й Лермонтовський, 1 — 7,
- Леонтовича, 8 — 12,
- пров. Канатний, 3 — 10.
Роботи до 15:30
Південний РЕМ:
- Ак.Глушка, 17 — 19.
Роботи до 16:00
- Ільфа і Петрова, 29.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що від 28 березня в Одесі скасували графіки відключення світла через відновлення енергосистеми. Однак блекаути можуть повернутися у разі чергової атаки ворога на критичну інфраструктуру України.
Також ми писали, що від початку наступного місяця в Одесі почнуть вимикати центральне опалювання у будинках та квартирах містян. Дата завершення опалювального сезону призначена на 7 квітня.
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