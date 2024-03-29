Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стоит подготовиться к отключениям — кто из одесситов остался без света до вечера arrow

Стоит подготовиться к отключениям — кто из одесситов остался без света до вечера

29 марта 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стоит подготовиться к отключениям — кто из одесситов остался без света до вечера
Электрики ремонтируют линии электропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 29 марта, некоторые одесситы остались без света, ведь энергетики производят ремонтные работы и электроснабжение обещают вернуть к 19:00. На линии с сегодняшнего утра вывели весь состав городского электротранспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

Читайте также:
  • Джевецкого переулок (пер. Лермонтовский), 1 — 13,
  • Большая Арнаутская, 1 — 37,
  • М.Арнаутская, 1 — 30,
  • Канатная, 3 — 68,
  • Лидерсовский б-р, 19 — 21,
  • пров. 2й Лермонтовский, 1 — 7,
  • Леонтовича, 8 — 12,
  • пров. Канатный, 3 — 10.

Работы до 15:30

Южный РЭС:

  • Ак.Глушко, 17 — 19.

Работы до 16:00

  • Ильфа и Петрова, 29

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что с 28 марта в Одессе отменили графики отключения света из-за возобновления энергосистемы. Однако блекауты могут вернуться в случае очередной атаки противника на критическую инфраструктуру Украины.

Также мы писали, что с начала следующего месяца в Одессе начнут отключать центральное отопление в домах и квартирах горожан. Дата завершения отопительного сезона назначена на 7 апреля.

коммунальные услуги
Одесса
ремонт
транспорт
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы
отключения света
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ