Стоит подготовиться к отключениям — кто из одесситов остался без света до вечера

Электрики ремонтируют линии электропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сегодня, 29 марта, некоторые одесситы остались без света, ведь энергетики производят ремонтные работы и электроснабжение обещают вернуть к 19:00. На линии с сегодняшнего утра вывели весь состав городского электротранспорта.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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Джевецкого переулок (пер. Лермонтовский), 1 — 13,

Большая Арнаутская, 1 — 37,

М.Арнаутская, 1 — 30,

Канатная, 3 — 68,

Лидерсовский б-р, 19 — 21,

пров. 2й Лермонтовский, 1 — 7,

Леонтовича, 8 — 12,

пров. Канатный, 3 — 10.

Работы до 15:30

Южный РЭС:

Ак.Глушко, 17 — 19.

Работы до 16:00

Ильфа и Петрова, 29

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что с 28 марта в Одессе отменили графики отключения света из-за возобновления энергосистемы. Однако блекауты могут вернуться в случае очередной атаки противника на критическую инфраструктуру Украины.



Также мы писали, что с начала следующего месяца в Одессе начнут отключать центральное отопление в домах и квартирах горожан. Дата завершения отопительного сезона назначена на 7 апреля.