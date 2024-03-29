В Одесі сталося аварійне відключення світла — подробиці
Сьогодні, 29 березня, в Одесі відключилась обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Внаслідок цього частині жителів Одеси та області залишились без світла.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.
"Тимчасово без світла залишилися клієнти Хаджибейського та Київського районів міста Одеси, а також частково Одеський район області", — йдеться у повідомленні.
Коли відновлять світло
Енергетики повідомляють, что ремонтні роботи вже йдуть та електропостачання у будинки мають повернути протягом декількох годин.
"Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та клієнтів. Орієнтовний час відновлення світла — протягом декількох годин", — повідомляють у ДТЕК.
Ситуація зі світлом в Одесі
Нагадаємо, що сьогодні, 29 березня, деякі одесити залишилися без світла до вечора, адже енергетики проводять ремонтні роботи й електропостачання обіцяють повернути до 19:00. Натомість на лінії від сьогоднішнього ранку вивели весь склад міського електротранспорту.
Також ми писали, що від 28 березня в Одесі скасували графіки відключення світла через відновлення енергосистеми. Однак блекаути можуть повернутися у разі чергової атаки ворога на критичну інфраструктуру України.
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