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В Одесі сталося аварійне відключення світла — подробиці

29 березня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі сталося аварійне відключення світла — подробиці
Енергетики проводять роботи на мережах. Фото: ДТЕК
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 29 березня, в Одесі відключилась обладнання на одній із високовольтних підстанцій. Внаслідок цього частині жителів Одеси та області залишились без світла.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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"Тимчасово без світла залишилися клієнти Хаджибейського та Київського районів міста Одеси, а також частково Одеський район області", — йдеться у повідомленні.

Коли відновлять світло

Енергетики повідомляють, что ремонтні роботи вже йдуть та електропостачання у будинки мають повернути протягом декількох годин.

"Там, де це можливо, енергетики перезаживлять на резерв обʼєкти критичної інфраструктури та клієнтів. Орієнтовний час відновлення світла — протягом декількох годин", — повідомляють у ДТЕК.

Ситуація зі світлом в Одесі

Нагадаємо, що сьогодні, 29 березня, деякі одесити залишилися без світла до вечора, адже енергетики проводять ремонтні роботи й електропостачання обіцяють повернути до 19:00. Натомість на лінії від сьогоднішнього ранку вивели весь склад міського електротранспорту.

Також ми писали, що від 28 березня в Одесі скасували графіки відключення світла через відновлення енергосистеми. Однак блекаути можуть повернутися у разі чергової атаки ворога на критичну інфраструктуру України. 

комунальні послуги
Одеса
аварія
електропостачання
Новини Одеси
ДТЕК
відключення світла
світло

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