В Одессе стартовал опрос по переименованию улиц — как присоединиться
Сегодня, 22 января, в Одессе начался опрос по переименованию улиц города. Смена названий топонимических объектов связана с борьбой с советским прошлым.
Об этом сообщили в департаменте информации Одесского городского совета.
По информации ведомства, на этот раз под переименование оказались 46 улиц города. Большинство названий предлагается изменить в Киевском районе города.
В рамках опроса городской совет проводит консультации с общественностью в электронном формате.
Присоединиться к опросу можно по ссылке и перейти в раздел веб-портал в специальном электронном сервисе "Общественное обсуждение". Процесс электронного опроса отображается в режиме реального времени.
Как присоединиться
Для создания онлайн-кабинета нужно зарегистрироваться через ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи.
Какую информацию нужно предоставить
- дата рождения;
- адрес места жительства;
- контактные данные по связи с пользователем;
- адрес электронной почты и мобильный телефон.
Отметим, что опрос круглосуточный и продлится до 10:00 8 февраля.
Напомним, в Одессе появятся улицы Бахмутская и Мариупольская. Однако пока неизвестно, где именно. Соответствующие решения должны быть приняты депутатами на заседании городского совета.
Также мы писали, что на второй год полномасштабной российско-украинской войны в Одессе до сих пор остается десяток топонимических объектов, названных в честь поэта Александра Пушкина. Историко-топонимическая комиссия сообщила о переименовании сквера и переносе памятника в музей.
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