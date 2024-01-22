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В Одессе стартовал опрос по переименованию улиц — как присоединиться

22 января 2024 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе стартовал опрос по переименованию улиц — как присоединиться
Указатель улиц в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 января, в Одессе начался опрос по переименованию улиц города. Смена названий топонимических объектов связана с борьбой с советским прошлым.

Об этом сообщили в департаменте информации Одесского городского совета.

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По информации ведомства, на этот раз под переименование оказались 46 улиц города. Большинство названий предлагается изменить в Киевском районе города.

В рамках опроса городской совет проводит консультации с общественностью в электронном формате.

Присоединиться к опросу можно по ссылке и перейти в раздел веб-портал в специальном электронном сервисе "Общественное обсуждение". Процесс электронного опроса отображается в режиме реального времени.

Как присоединиться

Для создания онлайн-кабинета нужно зарегистрироваться через ID.GOV.UA с помощью квалифицированной электронной подписи.

Какую информацию нужно предоставить

  • дата рождения;
  • адрес места жительства;
  • контактные данные по связи с пользователем;
  • адрес электронной почты и мобильный телефон.

Отметим, что опрос круглосуточный и продлится до 10:00 8 февраля.

Напомним, в Одессе появятся улицы Бахмутская и Мариупольская. Однако пока неизвестно, где именно. Соответствующие решения должны быть приняты депутатами на заседании городского совета.

Также мы писали, что на второй год полномасштабной российско-украинской войны в Одессе до сих пор остается десяток топонимических объектов, названных в честь поэта Александра Пушкина. Историко-топонимическая комиссия сообщила о переименовании сквера и переносе памятника в музей.

Одесса
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