В Одесі стартувало опитування щодо перейменування вулиць — як долучитися
Сьогодні, 22 січня, в Одесі розпочалося опитування щодо перейменування вулиць міста. Зміна назв топонімічних об'єктів пов'язана з боротьбою з радянським минулим.
Про це повідомили в департаменті інформації Одеської міської ради.
За інформацію відомства, цього разу під перейменування потрапили 46 вулиць міста. Більшість назв пропонують змінити у Київському районі міста.
У рамках опитування міська рада проводить консультації з громадськістю в електронному форматі.
Долучитися до опитування можна за посиланням та перейти у розділ вебпортал у спеціальному електронному сервісі "Громадське обговорення". Процес електронного опитування відображається в режимі реального часу.
Як долучитися
Для створення онлайн-кабінету треба зареєструватися через ID.GOV.UA за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Яку інформацію треба надати
- дата народження;
- адреса місця проживання;
- контактні дані для зв’язку з користувачем;
- адреса електронної пошти та номер мобільного телефону.
Зазначимо, що опитування цілодобове і триватиме до 10:00 8 лютого.
Нагадаємо, в Одесі зʼявляться вулиці Бахмутська та Маріупольська. Проте наразі невідомо, де саме. Відповідні рішення мають ухвалити депутати на засіданні міської ради.
Також ми писали, що на другий рік повномасштабної російсько-української війни, в Одесі досі залишається десяток топонімічних обʼєктів, названих на честь поета Олександра Пушкіна. Історико-топонімічна комісія повідомила про перейменування скверу та перенесення памʼятника до музею.
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