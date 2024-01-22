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В Одесі стартувало опитування щодо перейменування вулиць — як долучитися

22 січня 2024 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі стартувало опитування щодо перейменування вулиць — як долучитися
Вказівник вулиць в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 22 січня, в Одесі розпочалося опитування щодо перейменування вулиць міста. Зміна назв топонімічних об'єктів пов'язана з боротьбою з радянським минулим.

Про це повідомили в департаменті інформації Одеської міської ради.

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За інформацію відомства, цього разу під перейменування потрапили 46 вулиць міста. Більшість назв пропонують змінити у Київському районі міста.

У рамках опитування міська рада проводить консультації з громадськістю в електронному форматі.

Долучитися до опитування можна за посиланням та перейти у розділ вебпортал у спеціальному електронному сервісі "Громадське обговорення". Процес електронного опитування відображається в режимі реального часу.

Як долучитися

Для створення онлайн-кабінету треба зареєструватися через ID.GOV.UA за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Яку інформацію треба надати

  • дата народження;
  • адреса місця проживання;
  • контактні дані для зв’язку з користувачем; 
  • адреса електронної пошти та номер мобільного телефону.

Зазначимо, що опитування цілодобове і триватиме до 10:00 8 лютого.

Нагадаємо, в Одесі зʼявляться вулиці Бахмутська та Маріупольська. Проте наразі невідомо, де саме. Відповідні рішення мають ухвалити депутати на засіданні міської ради. 

Також ми писали, що на другий рік повномасштабної російсько-української війни, в Одесі досі залишається десяток топонімічних обʼєктів, названих на честь поета Олександра Пушкіна. Історико-топонімічна комісія повідомила про перейменування скверу та перенесення памʼятника до музею. 

Одеса
Одеська область
опитування
декомунізація
вулиці
міська рада
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