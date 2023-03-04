В Одессе стартовал писательский конкурс "Преодоление": как принять участие
В Одессе стартовал конкурс публикаций переселенцев и о жизни вынужденно перемещенных лиц "Преодоление". Свой материал следует послать организаторам до 26 мая 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Конкурс проводится в трех номинациях:
- "Прозаические произведения: статьи, интервью, эссе, очерки, рассказы" (взрослые);
- "Поэтические произведения" (взрослые);
- "Детские произведения: прозаические, поэтические, фотографические, изобразительные" (дети до 17 лет).
К публикации прилагается краткая информация об авторе:
- фамилия, имя, отчество, дата рождения;
- почтовый домашний адрес (если участник имеет возможность его указать);
- место жительства до получения статуса ВПЛ или переезда в Одесскую область;
- адрес электронной почты; контактный телефон для связи;
- отдельным файлом в формате JPG портретное фото автора (авторов).
"В состав жюри, кроме представителей организаторов, вошли и литераторы из числа переселенцев. Победители будут награждены дипломами и призами на торжественной церемонии в День журналиста 6 июня 2023 года", — говорится в сообщении.
Куда отправлять работы
Работы в электронном формате отправлять по электронному адресу: [email protected], печатные — по почтовому адресу: 65023, г. Одесса, Соборная площадь, 10/11.
Напомним, Екатерининскую площадь в Одессе планируют реконструировать. В городе будет проведен архитектурный конкурс. Какие документы должен подать архитектор читайте в материале.