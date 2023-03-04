В Одессе стартовал писательский конкурс "Преодоление": как принять участие

Поделиться своим творчеством может каждый желающий

В Одессе стартовал конкурс публикаций переселенцев и о жизни вынужденно перемещенных лиц "Преодоление". Свой материал следует послать организаторам до 26 мая 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Конкурс проводится в трех номинациях:

"Прозаические произведения: статьи, интервью, эссе, очерки, рассказы" (взрослые);

"Поэтические произведения" (взрослые);

"Детские произведения: прозаические, поэтические, фотографические, изобразительные" (дети до 17 лет).

К публикации прилагается краткая информация об авторе:

фамилия, имя, отчество, дата рождения;

почтовый домашний адрес (если участник имеет возможность его указать);

место жительства до получения статуса ВПЛ или переезда в Одесскую область;

адрес электронной почты; контактный телефон для связи;

отдельным файлом в формате JPG портретное фото автора (авторов).

"В состав жюри, кроме представителей организаторов, вошли и литераторы из числа переселенцев. Победители будут награждены дипломами и призами на торжественной церемонии в День журналиста 6 июня 2023 года", — говорится в сообщении.

Куда отправлять работы

Работы в электронном формате отправлять по электронному адресу: [email protected], печатные — по почтовому адресу: 65023, г. Одесса, Соборная площадь, 10/11.



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