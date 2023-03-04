В Одесі стартував письменницький конкурс "Подолання": як взяти участь

Поділитись своєю творчістю може кожен охочий

В Одесі стартував конкурс публікацій переселенців і про життя вимушено переміщених осіб "Подолання". Свій матеріал слід надіслати організаторам до 26 травня 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Конкурс проводиться у трьох номінаціях:

"Прозаїчні твори: статті, інтерв'ю, есе, нариси, оповідання" (дорослі);

"Поетичні твори" (дорослі);

"Дитячі твори: прозаїчні, поетичні, фотографічні, образотворчі" (діти до 17 років).

До публікації додається коротка інформація про автора:

прізвище, ім’я, по батькові, дата народження;

поштова домашня адреса (якщо учасник має можливість її вказати);

місце проживання до набуття статусу ВПО або переїзду до Одеської області;

адреса електронної пошти, контактний телефон для зв’язку;

окремим файлом у форматі JPG портретне фото автора (авторів).

"До складу журі, крім представників організаторів, увійшли й літератори з-поміж переселенців. Переможці будуть нагороджені дипломами та призами на урочистій церемонії у День журналіста 6 червня 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Куди надсилати роботи

Роботи в електронному форматі надсилати на електронну адресу: [email protected], друковані — на поштову адресу: 65023, м. Одеса, Соборна площа, 10/11.



Нагадаємо, Катерининську площу в Одесі планують реконструювати. В місті проведуть архітектурний конкурс. Які документи має подати архітектор читайте в матеріалі.