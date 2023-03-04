В Одесі стартував письменницький конкурс "Подолання": як взяти участь
В Одесі стартував конкурс публікацій переселенців і про життя вимушено переміщених осіб "Подолання". Свій матеріал слід надіслати організаторам до 26 травня 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Конкурс проводиться у трьох номінаціях:
- "Прозаїчні твори: статті, інтерв'ю, есе, нариси, оповідання" (дорослі);
- "Поетичні твори" (дорослі);
- "Дитячі твори: прозаїчні, поетичні, фотографічні, образотворчі" (діти до 17 років).
До публікації додається коротка інформація про автора:
- прізвище, ім’я, по батькові, дата народження;
- поштова домашня адреса (якщо учасник має можливість її вказати);
- місце проживання до набуття статусу ВПО або переїзду до Одеської області;
- адреса електронної пошти, контактний телефон для зв’язку;
- окремим файлом у форматі JPG портретне фото автора (авторів).
"До складу журі, крім представників організаторів, увійшли й літератори з-поміж переселенців. Переможці будуть нагороджені дипломами та призами на урочистій церемонії у День журналіста 6 червня 2023 року", — йдеться в повідомленні.
Куди надсилати роботи
Роботи в електронному форматі надсилати на електронну адресу: [email protected], друковані — на поштову адресу: 65023, м. Одеса, Соборна площа, 10/11.
Нагадаємо, Катерининську площу в Одесі планують реконструювати. В місті проведуть архітектурний конкурс. Які документи має подати архітектор читайте в матеріалі.