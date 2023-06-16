В Одессе стартовал проект психологической поддержки для учащихся

Дети на тренинге. Фото: Одесский городской совет

В Одессе проходят мероприятия, направленные на оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса в рамках проекта "Сильные вместе". Уже прошел семинар-тренинг под названием "Влияние стресса на нейрокогнитивное функционирование", направленный на воспитателей заведений дошкольного образования.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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На тренинге участникам рассказали об использовании игровых техник, способствующих развитию когнитивных функций у детей. Воспитатели овладели методиками активизации памяти, внимания, мышления и речи, что поможет им повысить когнитивный потенциал малышей. Также были предоставлены практические советы и рекомендации по улучшению общения с детьми и поддержанию их развития.

Кроме этого, была оказана психологическая поддержка самим воспитателям, поскольку их роль в образовательном процессе чрезвычайно важна.

Тренинг для преподавателей. Фото: Одесский городской совет

На прошлой неделе для учеников было проведено арттерапевтическое занятие под названием "Путешествие к морю". Арттерапия оказалась эффективным средством для психологического развития детей и подростков, помогая им справиться с эмоциональными трудностями и стрессом. Занятия также способствуют созданию безопасной среды, в которой молодежь может выразить себя, открыть свои чувства и научиться управлять эмоциями.

На занятии учащиеся создавали объекты, символизирующие их эмоции и фантазии, используя различные художественные техники для выражения своего внутреннего состояния.

Тренинг "Путешествие к морю". Фото: Одесский городской совет

Напомним, в Одессе состоялся круглый стол, на котором представители разных организаций обсуждали актуальные вопросы информационной безопасности в сфере образования. Один из основных пунктов повестки дня был посвящен внедрению цифровых ресурсов в управлении учебными заведениями.