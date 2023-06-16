В Одессе стартовал проект психологической поддержки для учащихся
В Одессе проходят мероприятия, направленные на оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса в рамках проекта "Сильные вместе". Уже прошел семинар-тренинг под названием "Влияние стресса на нейрокогнитивное функционирование", направленный на воспитателей заведений дошкольного образования.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
На тренинге участникам рассказали об использовании игровых техник, способствующих развитию когнитивных функций у детей. Воспитатели овладели методиками активизации памяти, внимания, мышления и речи, что поможет им повысить когнитивный потенциал малышей. Также были предоставлены практические советы и рекомендации по улучшению общения с детьми и поддержанию их развития.
Кроме этого, была оказана психологическая поддержка самим воспитателям, поскольку их роль в образовательном процессе чрезвычайно важна.
На прошлой неделе для учеников было проведено арттерапевтическое занятие под названием "Путешествие к морю". Арттерапия оказалась эффективным средством для психологического развития детей и подростков, помогая им справиться с эмоциональными трудностями и стрессом. Занятия также способствуют созданию безопасной среды, в которой молодежь может выразить себя, открыть свои чувства и научиться управлять эмоциями.
На занятии учащиеся создавали объекты, символизирующие их эмоции и фантазии, используя различные художественные техники для выражения своего внутреннего состояния.
Напомним, в Одессе состоялся круглый стол, на котором представители разных организаций обсуждали актуальные вопросы информационной безопасности в сфере образования. Один из основных пунктов повестки дня был посвящен внедрению цифровых ресурсов в управлении учебными заведениями.