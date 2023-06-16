В Одесі стартував проєкт психологічної підтримки для учнів

Діти на тренінгу. Фото: Одеська міська рада

В Одесі тривають заходи, спрямовані на надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу в рамках проєкту "Сильні разом". Вже відбувся семінар-тренінг під назвою "Вплив стресу на нейрокогнітивне функціонування", спрямований на вихователів закладів дошкільної освіти.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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На тренінгу учасникам розповіли про використання ігрових технік, які сприяють розвитку когнітивних функцій у дітей. Вихователі опанували методики активізації пам'яті, уваги, мислення та мовлення, що допоможе їм підвищити когнітивний потенціал малюків. Також були надані практичні поради та рекомендації з покращення спілкування з дітьми та підтримки їхнього розвитку.

Окрім цього, була надана психологічна підтримка самим вихователям, оскільки їхня роль в освітньому процесі є надзвичайно важливою.

Тренінг для викладачів. Фото: Одеська міська рада

Минулого тижня для учнів було проведено арттерапевтичне заняття під назвою "Подорож до моря". Арттерапія виявилася ефективним засобом для психологічного розвитку дітей та підлітків, допомагаючи їм впоратися з емоційними труднощами та стресом. Заняття також сприяють створенню безпечного середовища, в якому молодь може виразити себе, відкрити свої почуття та навчитися керувати емоціями.

Під час заняття учні створювали об'єкти, що символізують їхні емоції та фантазії, використовуючи різні художні техніки для вираження свого внутрішнього стану.

Тренінг "Подорож до моря". Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, в Одесі відбувся круглий стіл, на якому представники різних організацій обговорювали актуальні питання інформаційної безпеки у сфері освіти. Один з основних пунктів порядку денного був присвячений впровадженню цифрових ресурсів в управлінні закладами освіти.