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В Одессе создали группу по восстановлению юга Украины: что будут делать

11 октября 2023 15:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе создали группу по восстановлению юга Украины
Последствия ракетных ударов в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе подписали меморандум о сотрудничестве с международными партнерами по послевоенному восстановлению юга Украины. В первую очередь речь идет о жилых домах, логистической и транспортной инфраструктуре.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщил руководитель южного координационного центра международной торговой палаты ICC Ukraine Олег Бабий.

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По его словам, создание такой рабочей группы означает дальнейшее плодотворное сотрудничество и создание рабочей группы по реализации планов восстановления.

"Речь идет о восстановлении всего юга. В первую очередь Николаевской и Херсонской областей, потому что они больше всего пострадали от боевых действий", — сказал Бабий.

Планы восстановления юга

Также предприниматель подчеркнул, что массовое восстановление возможно только после окончания войны, ведь боевые действия отпугивают инвесторов.

"Для каждого восстановления нужны инвестиции, а они пойдут только тогда, когда перестанут стрелять. Но речь идет и о частичных работах сейчас, это: производство материалов и составление смет", — добавил Олег Бабий.

Напомним, Европейские порты могут приобщиться к развитию портовой инфраструктуры Одессы и области. Союзники готовы профинансировать реконструкцию морского региона.

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