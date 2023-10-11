В Одессе создали группу по восстановлению юга Украины

Последствия ракетных ударов в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе подписали меморандум о сотрудничестве с международными партнерами по послевоенному восстановлению юга Украины. В первую очередь речь идет о жилых домах, логистической и транспортной инфраструктуре.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса сообщил руководитель южного координационного центра международной торговой палаты ICC Ukraine Олег Бабий.

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По его словам, создание такой рабочей группы означает дальнейшее плодотворное сотрудничество и создание рабочей группы по реализации планов восстановления.

"Речь идет о восстановлении всего юга. В первую очередь Николаевской и Херсонской областей, потому что они больше всего пострадали от боевых действий", — сказал Бабий.

Планы восстановления юга

Также предприниматель подчеркнул, что массовое восстановление возможно только после окончания войны, ведь боевые действия отпугивают инвесторов.

"Для каждого восстановления нужны инвестиции, а они пойдут только тогда, когда перестанут стрелять. Но речь идет и о частичных работах сейчас, это: производство материалов и составление смет", — добавил Олег Бабий.

Напомним, Европейские порты могут приобщиться к развитию портовой инфраструктуры Одессы и области. Союзники готовы профинансировать реконструкцию морского региона.