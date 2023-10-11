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В Одесі створили групу з відбудови півдня України: що робитимуть

11 жовтня 2023 15:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі створили групу з відбудови півдня України
Наслідки ракетного удару в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі підписали меморандум про співпрацю з міжнародними партнерами щодо післявоєнної відбудови півдня України. Насамперед йдеться про житлові будинки, логістичну та транспортну інфраструктуру. 

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомив керівник південного координаційного центру міжнародної торгової палати ICC Ukraine Олег Бабій. 

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За його словами, створення такої робочої групи означає подальшу плідну співпрацю та створення робочої групи для реалізації планів відбудови. 

"Йдеться про відбудову всього півдня. В першу чергу Миколаївської та Херсонської областей, бо вони найбільше постраждали від бойових дій", — сказав Бабій. 

Плани відбудови півдня

Також підприємець наголосив, що масова відбудова можлива лише після закінчення війни, адже бойові дії відлякують інвесторів.

"Для кожної відбудови потрібні інвестиції, а вони підуть тільки тоді, коли перестануть стріляти. Але йдеться й про часткові роботи зараз, це: виробництво матеріалів та складання кошторисів", — додав Олег Бабій.  

Нагадаємо, Європейські порти можуть долучитись до розбудови портової інфраструктури Одеси та області. Союзники готові профінансувати реконструкцію морського регіону.

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