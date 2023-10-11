В Одесі створили групу з відбудови півдня України: що робитимуть
В Одесі підписали меморандум про співпрацю з міжнародними партнерами щодо післявоєнної відбудови півдня України. Насамперед йдеться про житлові будинки, логістичну та транспортну інфраструктуру.
Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса повідомив керівник південного координаційного центру міжнародної торгової палати ICC Ukraine Олег Бабій.
За його словами, створення такої робочої групи означає подальшу плідну співпрацю та створення робочої групи для реалізації планів відбудови.
"Йдеться про відбудову всього півдня. В першу чергу Миколаївської та Херсонської областей, бо вони найбільше постраждали від бойових дій", — сказав Бабій.
Плани відбудови півдня
Також підприємець наголосив, що масова відбудова можлива лише після закінчення війни, адже бойові дії відлякують інвесторів.
"Для кожної відбудови потрібні інвестиції, а вони підуть тільки тоді, коли перестануть стріляти. Але йдеться й про часткові роботи зараз, це: виробництво матеріалів та складання кошторисів", — додав Олег Бабій.
Нагадаємо, Європейські порти можуть долучитись до розбудови портової інфраструктури Одеси та області. Союзники готові профінансувати реконструкцію морського регіону.