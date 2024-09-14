В Одессе мужчина украл три счетчика ДТЭК почти на 5000 грн

Счетчик. Иллюстративное фото: Shutterstock

В Одессе судили мужчину, который украл три счетчика. Своими действиями он нанес ущерб ДТЭК почти на 5000 гривен.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

27 сентября прошлого года мужчина украл из столба у дома прибор учета "Gama 100 GTY 163.220. F18", принадлежащего одесскому филиалу ДТЭК. В результате компания понесла материальный ущерб в размере 1896 гривен. Позже гражданин совершил такое воровство еще дважды — 12 октября прошлого года.

Решение суда

Во время суда мужчина признал свою вину, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В то же время, он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком два года, но должен исполнять определенные обязанности.