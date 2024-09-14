В Одесі чоловік вкрав три лічильника ДТЕК на майже 5000 грн

Лічильник. Ілюстративне фото: Shutterstock

В Одесі судили чоловіка, який вкрав три лічильники. Своїми діями він завдав збитків ДТЕК на майже 5000 гривень.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

27 вересня минулого року чоловік вкрав зі стовпа біля будинку прилад обліку "Gama 100 GTY 163.220. F18", який належить одеській філії ДТЕК. Внаслідок цього компанія зазнала матеріальної шкоди у розмірі 1896 гривень. Згодом громадянин здійснив таку крадіжку ще двічі — 12 жовтня минулого року.

Рішення суду

Під час суду чоловік визнав свою провину, йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років. Водночас він був звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном два роки, але має виконувати певні обов'язки.