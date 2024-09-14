В Одесі чоловік вкрав три лічильника ДТЕК на майже 5000 грн

В Одесі судили чоловіка за крадіжку трьох лічильників ДТЕК — що вирішив суд
В Одесі судили чоловіка, який вкрав три лічильники. Своїми діями він завдав збитків ДТЕК на майже 5000 гривень.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
27 вересня минулого року чоловік вкрав зі стовпа біля будинку прилад обліку "Gama 100 GTY 163.220. F18", який належить одеській філії ДТЕК. Внаслідок цього компанія зазнала матеріальної шкоди у розмірі 1896 гривень. Згодом громадянин здійснив таку крадіжку ще двічі — 12 жовтня минулого року.
Рішення суду
Під час суду чоловік визнав свою провину, йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк п'ять років. Водночас він був звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном два роки, але має виконувати певні обов'язки.
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