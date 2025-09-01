Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе судили военного, который выстрелил в доставщика пиццы

В Одессе судили военного, который выстрелил в доставщика пиццы

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 01:36
В Одессе военный получил приговор за стрельбу в подъезде
Судейский молот судейский молот. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе офицера ВСУ осудили за хулиганство с оружием. Мужчина, находясь навеселе, устроил конфликт с доставщиком пиццы прямо в подъезде жилого дома и произвел выстрел из пистолета.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Реклама
Читайте также:

Военный стрелял в доставщика пиццы

По данным следствия, происшествие произошло вечером 3 мая 2024 года в жилом комплексе на улице Марсельской в Одессе. 35-летний военнослужащий после смены и употребления алкоголя услышал, как ему показалось, крик о помощи от сожительницы. В состоянии паники он схватил табельный пистолет Макарова и выбежал в подъезд. Там случайно встретил доставщика пиццы, которого ошибочно принял за нападавшего.

Между мужчинами возникла ссора. По словам потерпевшего, военный держал оружие без предохранителя и даже навел его на него, требуя объяснений. В какой-то момент произошел выстрел, пуля попала в межэтажное перекрытие. Доставщик, спасаясь, выбежал на улицу, а за ним с пистолетом в руках бросился обвиняемый. К счастью, вмешалось охранное предприятие, которое вместе с полицией остановило офицера.

Какое наказание за хулиганство с оружием

Суд рассмотрел показания потерпевшего, охраны, консьержа и жителей дома. Все они подтвердили, что военный действовал агрессивно и создал опасность для людей. Сам подсудимый настаивал, что не намеревался стрелять и лишь перепутал ситуацию из-за усталости и алкоголя. Он объяснил, что услышал в бреду голос сожительницы и подумал, что ей угрожает насилие.

В результате мужчину приговорили к четырем годам заключения, но заменили срок на испытательный срок два года. Надзор за ним поручили командованию воинской части, где он служит. Ему также придется компенсировать государству более 4,5 тысячи гривен расходов на экспертизы.

Напомним, в Одесской области военный согласился отдавать командиру всю свою зарплату, чтобы не служить. Также мы писали, что на Волыни мужчина напал на военнослужащего территориального центра комплектования и нанес легкие телесные повреждения.

Одесса стрельба конфликт Одесская область Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации