В Одессе военный получил приговор за стрельбу в подъезде

В Одессе офицера ВСУ осудили за хулиганство с оружием. Мужчина, находясь навеселе, устроил конфликт с доставщиком пиццы прямо в подъезде жилого дома и произвел выстрел из пистолета.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный стрелял в доставщика пиццы

По данным следствия, происшествие произошло вечером 3 мая 2024 года в жилом комплексе на улице Марсельской в Одессе. 35-летний военнослужащий после смены и употребления алкоголя услышал, как ему показалось, крик о помощи от сожительницы. В состоянии паники он схватил табельный пистолет Макарова и выбежал в подъезд. Там случайно встретил доставщика пиццы, которого ошибочно принял за нападавшего.

Между мужчинами возникла ссора. По словам потерпевшего, военный держал оружие без предохранителя и даже навел его на него, требуя объяснений. В какой-то момент произошел выстрел, пуля попала в межэтажное перекрытие. Доставщик, спасаясь, выбежал на улицу, а за ним с пистолетом в руках бросился обвиняемый. К счастью, вмешалось охранное предприятие, которое вместе с полицией остановило офицера.

Какое наказание за хулиганство с оружием

Суд рассмотрел показания потерпевшего, охраны, консьержа и жителей дома. Все они подтвердили, что военный действовал агрессивно и создал опасность для людей. Сам подсудимый настаивал, что не намеревался стрелять и лишь перепутал ситуацию из-за усталости и алкоголя. Он объяснил, что услышал в бреду голос сожительницы и подумал, что ей угрожает насилие.

В результате мужчину приговорили к четырем годам заключения, но заменили срок на испытательный срок два года. Надзор за ним поручили командованию воинской части, где он служит. Ему также придется компенсировать государству более 4,5 тысячи гривен расходов на экспертизы.

Напомним, в Одесской области военный согласился отдавать командиру всю свою зарплату, чтобы не служить. Также мы писали, что на Волыни мужчина напал на военнослужащего территориального центра комплектования и нанес легкие телесные повреждения.