Солдата в Одесской области оштрафовали за подделку медсправки

Солдат с Одесчины подделал эпикриз, чтобы избежать службы
Солдата из Одесской области уличили в подделке документов. Он изготовил и использовал фальшивый "выписной эпикриз" (медицинскую справку из больницы, содержащую итоги лечения) с ложными данными о пребывании на стационаре, чтобы избежать службы.
Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.
Военный подделал медицинскую справку
Из материалов следствия известно, что военный стрелок пулеметного взвода сфальсифицировал документ, якобы выданный Киевской клинической больницей на железнодорожном транспорте. В фальшивке было указано, что он проходил лечение от психического расстройства в июле 2024 года. На самом деле никакого лечения не было. Мужчина заказал печать справки в фотостудии, после чего подал ее в части вместе с рапортом о направлении на лечение.
Суд установил, что военный действовал умышленно, используя интернет-образцы печатей и подделав официальный бланк. В приговоре говорится, что его вина доказана полностью.
Какое наказание за подделку документов
По решению суда, военный признан виновным в подделке и использовании поддельного документа. Ему назначен штраф в размере 2550 гривен. Поддельный "эпикриз" оставили в материалах уголовного производства как вещественное доказательство.
