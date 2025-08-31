Солдата на Одещині оштрафували за підробку меддовідки

Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Солдата з Одеської області викрили у підробці документів. Він виготовив та використав фальшивий "виписний епікріз" (медичну довідку з лікарні, що містить підсумки лікування) з неправдивими даними про перебування на стаціонарі, аби уникнути служби.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий підробив медичну довідку

З матеріалів слідства відомо, що військовий стрілець кулеметного взводу сфальсифікував документ, нібито виданий Київською клінічною лікарнею на залізничному транспорті. У фальшивці було зазначено, що він проходив лікування від психічного розладу у липні 2024 року. Насправді жодного лікування не було. Чоловік замовив друк довідки у фотостудії, після чого подав її у частині разом із рапортом про направлення на лікування.

Суд встановив, що військовий діяв умисно, використовуючи інтернет-зразки печаток та підробивши офіційний бланк. У вироку йдеться, що його вина доведена повністю.

Яке покарання за підробку документів

За рішенням суду, військового визнано винним у підробленні та використанні підробленого документа. Йому призначено штраф у розмірі 2550 гривень. Підроблений "епікріз" залишили в матеріалах кримінального провадження як речовий доказ.

