Головна Одеса Солдат на Одещині підробив епікріз, аби уникнути служби — вирок

Солдат на Одещині підробив епікріз, аби уникнути служби — вирок

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 01:32
Солдата на Одещині оштрафували за підробку меддовідки
Суддівський молот. Фото ілюстративне: freepik

Солдата з Одеської області викрили у підробці документів. Він виготовив та використав фальшивий "виписний епікріз" (медичну довідку з лікарні, що містить підсумки лікування) з неправдивими даними про перебування на стаціонарі, аби уникнути служби.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Читайте також:

Військовий підробив медичну довідку

З матеріалів слідства відомо, що військовий стрілець кулеметного взводу сфальсифікував документ, нібито виданий Київською клінічною лікарнею на залізничному транспорті. У фальшивці було зазначено, що він проходив лікування від психічного розладу у липні 2024 року. Насправді жодного лікування не було. Чоловік замовив друк довідки у фотостудії, після чого подав її у частині разом із рапортом про направлення на лікування.

Суд встановив, що військовий діяв умисно, використовуючи інтернет-зразки печаток та підробивши офіційний бланк. У вироку йдеться, що його вина доведена повністю. 

Яке покарання за підробку документів

За рішенням суду, військового визнано винним у підробленні та використанні підробленого документа. Йому призначено штраф у розмірі 2550 гривень. Підроблений "епікріз" залишили в матеріалах кримінального провадження як речовий доказ.

Нагадаємо, одесит ще з 2015 року добровільно вступив до лав терористичної організації "ДНР" і брав участь у бойових діях проти України, йому призначили покарання. Також ми писали, що у Криму конфіскували у росіянки дві земельні ділянки та повернули у власність держави. 

Одеська область військові Новини Одеси документи підробки судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
